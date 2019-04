Isabel Preysler: “puede que la boda de Tamara sea antes que la mía”

La familia Preysler ha logrado sumar dos integrantes en un tiempo récord. Casi casi en un chasquido. Aunque uno de ellos eran más que esperado (y por supuesto bienvenido) -el primer hijo de Ana Boyer y Fernando Verdasco-, el otro ha sido toda una sorpresa. Y es que tras siete años de soltería, Tamara Falcó decía adiós a esa etapa junto a un apuesto hombre del que se han ido conociendo pistas a cuentagotas. Iván Miranda Álvarez-Pickman ha conquistado el corazón de la hija de la reina de corazones, sin embargo, no solo ha cautivado el de su chica, a tenor de las palabras que Isabel Preysler pronunciaba este mismo miércoles en un evento a última hora. “La veo muy bien. Iván es un chico estupendo y acaban de empezar. Vamos a ver. Le he dado el visto bueno”, ha respondido sobre la nueva ilusión de Tamara. Tanto es así, que incluso se ha atrevido a vaticinar sobre el futuro amoroso de ambas: “si sale bien lo de Tamara puede que sea antes su boda que la mía”.

Aunque el asombro no solo caló en los medios de comunicación, sino también en el círculo más cercano de Tamara. “Me sorprendió porque últimamente estaba llevando una vida muy tranquila y centrada en el trabajo”, ha comentado Preysler. “De él destacaría que es muy seguro, inteligente. La veo enamorada, está flotando, aunque siempre está haciéndolo “, ha añadido entre carcajadas. Halagos después de los que ha querido puntualizar cuál es su verdadero estado civil: ni está casada con Mario Vargas Llosa ni ahora mismo tiene intenciones de que eso cambie. “No nos hemos casado. Estáis muy empeñados en que nos casemos. Nos podemos casar porque tenemos todos los papeles en regla. Me hace mucha ilusión estar como estoy ahora”, ha comentado con una gran sonrisa.

Y aunque el plano sentimental le sonríen tanto a ella como a su hija Tamara, el verdadero hombre de sus ojos ahora mismo no es Mario Vargas Llosa, sino su nieto. El primer hijo de Ana tiene a todos sus seres queridos cautivados, en especial a la propia Isabel, pues de él está disfrutando desde su nacimiento. "Con este nieto es diferente. Lo que estoy disfrutando ahora…A mí no me importa que me llamen abuela. Lo que pasa es que Alejandro empezó llamándome 'lala' y me he quedado con eso. Me gusta ser abuela y no me da años porque los niños rejuvenecen", ha dicho la filipina. De hecho, disfrutará de él hasta que el tenista y su esposa decidan iniciar una nueva vida junto a su pequeño fuera de nuestra tierra y el motivo es meramente profesional. "Ana estará en Madrid hasta Montecarlo. Del bautizo no se sabe fecha". De momento, si la agenda se mantiene Verdasco tendría que estar presente a mediados de este mes en Francia para los Masters de Montecarlo, por lo que más pronto que tarde comenzarán a soñar lejos de aquí.