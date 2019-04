La tonadillera entró con paso firme en la casa de GH DÚO y protagonizó un nuevo momentazo televisivo al reencontrarse con su hijo, Kiko Rivera. Isabel se dejó el alma al recordar como vivió la recuperación de su hijo a causa de las drogas.

Pretendiéndolo o no, Isabel Pantoja se ha convertido en la nueva “Reina Midas” de Telecinco. Desde que se conoció su fichaje por “Supervivientes”, la tonadillera ha vuelto con fuerza a ser protagonista de la cadena. Si a eso le sumamos que su hijo ha llegado a la final de GH DÚO, más aun. La tonadillera ha pisado por primera vez la casa de Guadalix de la Sierra y ha vuelto a dejar para la posteridad otro gran momento televisivo. Con paso firme, se adentró por la casa ante la mirada de su hijo que lo vio por televisión desde el confesionario. En reencuentro fue apoteósico.

Isabel Pantoja habla de todo lo que se ha abierto Kiko Rivera en su estancia en Guadalix: “¡Se puede!” #GHDÚOFinal2 pic.twitter.com/3FL6bo41Dv — Gran Hermano (@ghoficial) April 11, 2019

Isabel y Kiko se fundieron en un largo abrazo de cortar la respiración. Tras meses sin verse, madre e hijo derrocharon amor y emoción. La cantante se mostró muy orgullosa del paso de su hijo por el concurso, principalmente por la forma como afrontó el tema de sus adicciones. Era la primera vez que Isabel se pronunciaba sobre el tema en público. Una vez más, sus palabras no dejaron a nadie indiferente:“Yo… lo importante es que mi hijo está bien, nos costó mucho, pero él ha sido igual de fuerte que yo”. Isabel parecía coger fuerzas para seguir hablando de un tema que no ha sido fácil para toda la familia: “Lo dejé todo para estar con él y con mi Irene del alma. No me separé de mi hijo ni un solo segundo. Gracias a Dios, mi hijo está sano y se puede, se puede”.

Isabel Pantoja, sobre Kiko: “Pasé una noche fatal pero al mismo tiempo me sentí tan orgullosa” #GHDÚOFinal2 pic.twitter.com/JhpeAl9xz7 — Gran Hermano (@ghoficial) April 11, 2019

La “reina de la copla” se rompió en directo al recordar el que ha sido, quizá, el mayor problema al que se ha tenido que enfrentar su hijo en la vida. Como lo había vivido desde casa, era hasta ahora una incógnita, pero siguiendo los pasos de Kiko, Isabel no tuvo reparos en seguir narrando como lo había vivido: “Me quedé en shock , pasé una noche horrible. Pero me siento tan orgullosa de él. Todo el mundo, no yo sola. Todo el mundo me dice, olé tu hijo, Kiko ganador, ha dado una lección tremenda de vida”. Pantoja se mostró ante todo como una madre orgullosa, ajena o no, a todo el revuelo que sus palabras estarían provocando. Y es que al final lo que queda claro es que Isabel ha vuelto a hacer historia.