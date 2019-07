Este fin de semana Jesús Vázquez desvelaba más detalles en 'Viva la vida' sobre el próximo proyecto por el que estará frente a las cámaras.

La vida de Isabel Pantoja ha dado un giro radical. De estar recluida en Cantora ha pasado a colarse en millones de hogares a través de un reality, Supervivientes, que ha batido todos los récords de audiencia. Y aunque este giro no es pequeño ni mucho menos, parece ser solo el preámbulo de lo que está por venir. Jesús Vázquez lo desvelaba este fin de semana en ‘Viva la vida’, dando más pistas del siguiente proyecto profesional que la tonadillera tiene en Mediaset. «Pantoja y yo nos veremos mucho, vamos a trabajar juntos. Yo estoy contentísimo. No puedo contar más que eso. Me van a echar de Telecinco si sigo hablando», espetó dejando a los presentes estupefactos. Palabras del gallego que hicieron saltar la liebre sobre el futuro de la artista y sobre las que este medio ha indagado.

Según aseguran fuentes a las que ha tenido acceso Look, ese proyecto que uniría a Pantoja y a Jesús Vázquez sería un talent show, casi con toda probabilidad Factor X, tal y como ya se sospechó en su día. El rumor de que Isabel quería ser jurado de un concurso de talentos sobrevoló siempre sobre sus negociaciones con la cadena y parece estar más cerca que nunca, pero ahí no queda todo. Su contrato con la Telecinco contemplaría otro salto aún más sorprendente.

Fuentes de toda solvencia confiesan a Look que el fenómeno Pantoja no ha hecho más que empezar y que la cadena que regenta Vasile no va a desperdiciar ni un “sí” de la tonadillera. Así las cosas, tras Supervivientes y un programa de cazatalentos, viene el tercer proyecto en ciernes. Tal y como puede adelantar este digital en exclusiva, la intérprete de ‘Marinero de luces’ está cerrando ser una de las invitadas de Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’ y estaría, incluso, dispuesta a ser la anfitriona, abriendo por primera vez las puertas de Cantora a una cámara de televisión. Hecho insólito en el que podríamos descubrir la parte más íntima de la artista de la mano de Bertín Osborne, descubriendo cada uno de los rincones de este lugar que ha sido testigo de tantos años de la vida de Isabel Pantoja y su entorno familiar.

Aunque se desconoce la fecha de grabación, de lo que no cabe duda es de la satisfacción que le supone al presentador la decisión de Pantoja. Él mismo lo reveló a Look hace unos meses: «hemos estado en negociaciones con Isabel dos o tres veces ya, sinceramente creo que al final acabaremos haciendo el programa. Estaría encantado de entrevistarla y creo que a Isabel Pantoja le puede venir bien». Ahora su deseo está más cerca de materializarse y la hoja de ruta de Isabel (profesionalmente hablando) más que definida.