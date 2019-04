La tonadillera mantiene unas palabras con el que fue la pareja sentimental de su hija, el reguetonero Omar Montes.

Isabel Pantoja ya ha comenzado su aventura Hondureña. La cantante ya está junto al resto de sus compañeros de Supervivientes 2019 en el lugar donde tendrán que vivir durante su estancia en el concurso, tarea nada sencilla dado los escasos recursos con los que contarán. Este miércoles el programa ‘Sálvame’ emitía una de las primeras imágenes de la tonadillera en el paraíso caribeño. Un vídeo en el que se la podía ver conversando con el que fue novio de su hija Isa, Omar Montes. De manera cordial, relajados y en buena sintonía, la tonadillera ha mantenido una charla con el reguetonero. Estampa que hace unas semanas parecía del todo imposible.

En compañía de las Azúcar Moreno, Isabel Pantoja revelaba a su exyerno y a sus nuevas compañeras cómo vivió la confesión que Kiko Rivera hizo en ‘GH DÚO’ sobre su adicción a las drogas. Sin lugar a dudas uno de los capítulos más duros de su vida en los últimos años. “Yo me quedé muerta, de hecho todo comenzó cuando mi nuera comenzó a hablar en la ‘curva de la vida’ de su padre. Ella se puso a llorar y él vio así a su mujer, y lo contó. Eso no estaba premeditado, ellos no tenían ningún tipo de estrategia ninguna. Tanto es así que mira…” decía la sevillana ante la atónita mirada de las personas con las que estaba hablando. ¿Será Omar Montes uno de los principales apoyos de la cantante en su paso por la isla? Habrá que espera un poco para contestar esta pregunta, pero lo que sí es cierto es que el carácter extrovertido del de carabanchel podría acabar ganándose el cariño de la tonadillera.

Por el momento, los concursantes están disfrutando de los placeres del Caribe alojados en un resort de la zona. Comodidades que muy pronto se verán reducidas a la nada, ya que en menos de 24 horas se dará comienzo a la nueva edición de ‘Supervivientes’. Una aventura trepidante en la que Isabel Pantoja parte como la protagonista absoluta.