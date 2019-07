Isabel Pantoja obligada a abandonar definitivamente ‘Supervivientes 2019’

La tonadillera ha dicho adiós a su aventura por motivos de salud. Totalmente desolada, Isabel tuvo oportunidad de hablar con su hija.

No ha podido ser. Isabel Pantoja ha tenido que decir adiós a ‘Supervivientes 2019’ por motivos de salud. La cantante ha estado apartada del grupo desde el pasado jueves esperando a que los médicos dirimieran su continuidad o el abandono. Los “valores altos” detectados por los profesionales se han confirmado y lejos de mejorar, han empeorado. La estrella de la copla se ha derrumbado por completo.

Isabel ha permanecido con gesto serio durante toda la noche. Aunque empezó diciendo que se encontraba mejor, su voz y su cara demostraban todo lo contrario. Cuando Jordi González le confirmó los peores presagios, la artista se mostró más vulnerable que nunca: “Me da mucha pena. Bien lo sabe Dios que quería volver. No he querido defraudar a mi gente ni a la audiencia”. A la Pantoja se ha visto totalmente desolada y así lo justificó: “Tras estos casi tres meses, abandonar así, me da mucha pena, la verdad”. El presentador quiso tranquilizar a la artista y darle ánimos: “Isabel, la organización de este programa está triste y desolada. En su nombre y en el de todos los que hacemos este programa, gracias. Has sido una magnífica concursante”.

La necesidad de un estricto control de la alimentación y el nuevo tratamiento hace incompatible la continuidad de Isabel Pantoja en el programa https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras11 pic.twitter.com/FNwVpNLXd7 — Supervivientes (@Supervivientes) 7 de julho de 2019

Las emocionadas palabras de Isa Pantoja

En el plató se encontraba la hija de la tonadillera, Isa Pantoja. Al conocer el triste desenlace, su cara era de pesar. Toda la familia, como gran parte del público, tenían muchas esperanzas en una pronta recuperación que no ha sido tal. Isa ha podido hablar por su madre, regalando uno de los momentos más emotivos de la noche: “Mamá, no pasa nada. Has hecho un concurso estupendo y estoy muy orgullosa de ti. Esta tarde hemos estado hablando Kiko, Anabel y yo. Que sepas que vamos a estar ahí para recibirte”. Con esas palabras, Isa ha dejado intuir una posible reconciliación con su hermano, Kiko Rivera, de quien ha estado alejada en los últimos meses.