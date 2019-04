Aunque Isabel Pantoja está ilusionada con la aventura selvática que está a punto de comenzar este jueves en ‘Supervivientes’, hay una parcela que deja atrás con mucha tristeza. Esta no es otra que su familia, a la que ya ha dicho que echará profundamente de menos. Una razón que la ha llevado a portar a la isla en su maleta ciertos recuerdos que le ayudarán a sobrellevar mejor esta experiencia y ha sido ella misma la que ha mostrado todos sus enseres en las horas previas al programa. “Solo nos dejan llevar cuatro bañadores. Eso y una braguita. Llevo una sudadera para abrigarme, el chaquetón para por la noche. No podré lucir todos los bañadores“, comienza diciendo la tonadillera en su último vídeo.

A pesar de que la propia tonadillera ha dicho que es consciente de que será difícil, se muestra positiva con lo que está por llegar. “Ya irá saliendo todo lo que me habéis regalado. Por supuesto mis santos que es la primera recompensa que voy a pedir. No me dejan llevarlos ahora y tengo que dejar mi virgen del rocío y mi virgen del Carmen, pero sé que están conmigo. Voy a dejarlos en mi bolso, todas las estampas que tengo plastificadas y me voy a llevar el oso de mis nietos para que me acompañe todas las noches. Ahora es blanco, pero se ensuciará”, ha dicho la cantante muy emocionada.

Isabel Pantoja ya se encuentra en Cayos Cochinos y, de hecho, se ha convertido en la mejor imagen promocional de la cadena. "Desde Honduras el jueves a las 10 en Telecinco empieza Supervivientes", ha dicho Isabel en uno de sus post. Será en tan solo unas horas cuando los espectadores la vean tirarse desde el mismo helicóptero desde el que descendieron parte de sus familiares: Kiko Rivera, Isa Pantoja o Anabel.