La histórica visita de Isabel Pantoja a Kiko Rivera en GH DÚO

Ha sido el momento de la noche. Millones de espectadores han permanecido pendientes de la pequeña pantalla hasta que, por fin, ha aparecido Isabel Pantoja. La tonadillera ha entrado expectante, observadora, pero, sobre todo, deseosa de abrazar después de tres meses sin poder compartir el mismo espacio a ‘su pequeño del alma’. Y ha sido precisamente en una de las noches más especiales para su hijo, Kiko Rivera, el instante escogido por la cantante. Sin que el DJ se pudiera creer lo que estaban viendo sus ojos desde el monitor del confesionario, Kiko ha corrido para reencontrarse con su madre. Ambos se han fundido en un intenso y emocionante abrazo que, sin duda, ha erizado la piel de muchos de los presentes en plató así como de los seguidores de ‘GH DÚO’, tal y como se ha reflejado en las redes sociales.

Isabel Pantoja: “Gracias a dios mi hijo está sano. Y se puede. Se puede” #GHDÚOFinal2 pic.twitter.com/JKGQrKQlEU — Gran Hermano (@ghoficial) April 11, 2019

Han roto a llorar mientras Isabel Pantoja le susurraba “cuánto te quiero, vida mía”. “Estoy feliz. La casa es maravillosa. ¡Ay mi niño del alma! ¡Qué tres meses!”, ha continuado. Y es que, según ella misma ha revelado, la artista ha seguido cada minuto del reality, convirtiéndose, aunque fuera desde la distancia, en su apoyo más incondicional. Sin embargo, este no ha sido el único momento que ha dejado en silencio al plató. El momento más sincero y especial ha llegado cuando Isabel se ha confesado ante todos sobre las adicciones que su primogénito ha revelado dentro del concurso. Rota, pero tratando de decir lo orgullosa que se sentía de su hijo, Isabel ha relatado que “les costó mucho”. No obstante, lo importante ahora es que Kiko “está bien”. “Lo dejé absolutamente todo para estar con él y con mi nuera, Irene, a la que adoro. No me separé de él ni un solo segundo. Fue duro, pero gracias a Dios mi hijo está sano”, ha dicho. Uno de los retos más duros de su vida, pero del que tanto Kiko como su círculo más cercano han salido victorioso.