La tonadillera y el presentador, amigos durante años, rompieron su amistad incluyendo duros reproches. Tras años sin hablarse, 'Supervivientes' ha obrado el milagro. Isabel se mostró encantada de volver a hablar con Jorge Javier.

No hay mal que por bien no venga. La primera gala de ‘Supervivientes’ se ha convertido en un verdadero caladero de momentos que ya son “historia de España”. Desde que se conoció el fichaje de Isabel Pantoja, la tonadillera no ha dejado de acaparar toda la atención mediática. Y es que su participación incluye muchos y variados ingredientes. Y uno de los platos fuertes era, sin lugar a dudas, el esperado “reencuentro” entre la cantante y el presentador del formato, Jorge Javier Vázquez.

Isabel se encontraba en pleno cara a cara con Chelo García Cortés. Un encuentro frío en el que la viuda de Paquirrí y su ex amiga apenas mostraron cordialidad. Fue entonces cuando se conectó el presentador. Jorge Javier medió entre ambas, e Isabel pareció aliviada. El silencio entre la artista y la periodista se hacia incómodo y la voz de Jorge supo a liberación a la Pantoja: “Ay Jorge, qué alegría oírte”. El televisivo le siguió el juego: “Y si pudieras verme… Con lo buenísimo que estoy”. Unas palabras, las intercambiadas entre ambos, que dejaron aun más en evidencia a Chelo, que por lo que se ve, tendrá que sudar la gota gorda para volver a contar con el beneplácito de la que fuera su gran amiga.

Jorge e Isabel: su historia de “amor” y odio

Isabel y el de Badalona pasaron del odio al amor y del amor al odio en pocos años. Jorge fue uno de los mayores azotes de Isabel mientras presentó ‘Aqui hay tomate’ y su relación era inexistente, aunque la antipatía era mutua y notoria. Años más tarde, con la participación de Kiko Rivera en ‘Supervivientes’ limaron asperezas y llegaron a ser grandes amigos. Pero un desencuentro entre ellos terminó por sepultar su amistad de muy malas maneras. Hasta hoy. El reality les ha vuelto a unir, quien sabe si esta vez de manera definitiva.