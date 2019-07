Que Isabel Pantoja ha sido la gran protagonista de ‘Supervivientes’ 2019 es un hecho del que nadie duda. Sin embargo, lo que pocos esperaban era que la tonadillera hiciera una confesión a su regreso a España que ha revolucionado la prensa a un lado y otro del Atlántico. La cantante confesó que el ‘Divo de Juárez’, Juan Gabriel, le había pedido matrimonio, una proposición que rechazó, aunque años después se arrepintió.

A raíz de esta confesión, no solo se habló de la estrecha amistad que existió entre ellos, sino también de las propiedades que Isabel Pantoja habría recibido como herencia tras la muerte del cantante. Concretamente, un espectacular piso del centro de Madrid, en el barrio de Chueca, valorado en un millón de euros. Este 20 de julio, el programa ‘Viva la vida’ se ha puesto en contacto con el abogado del heredero de Juan Gabriel, que ha aclarado la verdad sobre la herencia.

Juan Gabriel tuvo cuatro hijos, aunque solo uno de ellos fue declarado heredero universal, Iván Aguilera. El abogado que le representa, Guillermo Pous, ha respondido desde California que «todas las propiedades de don Alberto (Juan Gabriel) han sido heredadas por Iván». Esta afirmación incluye los dos inmuebles que el ‘Divo de Juárez’ tenía en España, entre ellas el piso de Chueca. Es decir, «Isabel Pantoja no es beneficiaria de ninguna de las propiedades», ha confirmado rotundamente.

¿Quién era su favorita?

El señor Pous también ha respondido a otras cuestiones de carácter más personal sobre la vida de Juan Gabriel, al que se refiere en todo momento por su nombre de pila, don Alberto. Reconoce que entre el cantante e Isabel Pantoja hubo «una relación cercana y afectuosa», aunque asegura que jamás le escuchó hablar de la proposición de matrimonio a la tonadillera, ni tampoco se lo comentó nadie.

No obstante, afirma que Isabel Pantoja no ha sido la única mujer que ha hablado de este tipo de proposiciones de matrimonio de Juan Gabriel, dado que también lo hizo hace años Aída Cuevas. Finalmente, y aunque no se ha querido pronunciar sobre las relaciones sentimentales del cantante, sí que ha opinado sobre qué mujer estuvo más cerca de Juan Gabriel, profesionalmente hablando: «Rocío Dúrcal tuvo una mayor trayectoria con don Alberto». | [LEER MÁS: La cuenta pendiente que Anna Allen todavía no ha saldado]