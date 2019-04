View this post on Instagram

… Para mí eres el ganador, no sé qué ocurrirá, pero mi campeón eres tú; para mí y toda la familia. También has ganado al darte a conocer a millones de personas que han descubierto el ser maravilloso que eres y siempre has sido. ¡Mucha suerte, mi vida! Te quiero. ❤️ #IsabelPantoja