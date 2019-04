Carlos Lozano y Violeta han protagonizado la primera bronca de 'Supervivientes' antes del inicio oficial del concurso. Isabel Pantoja, presente durante la discusión, se ha posicionado

‘Supervivientes’ comienza esta noche a las 22.00. Una aventura en la que distintos famosos convivirán en una isla de Honduras bajo condiciones adversas que provocarán conflictos. Antes de que salten del conocido helicóptero, los concursantes se alojan con comodidades, pero eso no es suficiente para calmar los ánimos. El concurso ha tenido su primer enfrentamiento, los protagonistas han sido Violeta y Carlos Lozano. La joven ha sido la encargada de narrar los hechos: “estaba hablando de una cosa con las Azúcar, con Isabel, estaba Oto al lado, y de repente Carlos se metió por el medio diciéndome cosas, como atacándome”. ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha sido el programa encargado de narrar la primera discusión de ‘Supervivientes’

La que sí se ha querido implicar ha sido Isabel Pantoja, demostrando que se enfrenta al concurso con todas sus fuerzas. “Se pueden decir las cosas de muchas maneras. No me he sentido ofendida porque me ofendo en función de la persona, pero ella es igual que nosotros”, ha defendido Isabel Pantoja, dejando claro que no aprobaba el tono de Violeta. Aneth, la querida amiga de su hija y posible confidente durante el concurso, la ha apoyado.