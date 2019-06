Josh Herr, diseñador de los bañadores que Isabel Pantoja luce en 'Supervivientes', cuenta a Look cómo está siendo esta experiencia.

Está siendo el gran bombazo de la temporada. La participación de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes 2019’ ha hecho que millones de espectadores se pongan frente al televisor para ver las peripecias de la tonadillera en Honduras, éxito que ha hecho que cada uno de los factores que rodean a la cantante se conviertan en noticia. El ya famoso bañador que la sevillana lució en su llegada a los Cayos Cochinos se ha convertido en una prenda icónica, diseño creado en el taller de Josh Herr. Look ha podido entrevistar al modisto, que ha revelado a este digital algunos de los detalles más desconocidos de este trabajo y las consecuencias que el mismo le está trayendo a su vida.

PR: ¿Qué talle tiene Isabel Pantoja?

R: Te lo puedo decir, Isabel Pantoja tiene una talla 38. Quizás en el pecho tenga un poco más. Yo personalmente no he trabajado con ella en la confección, pero me pasaron las medidas y tiene una 38 completita y de pecho un poco más.

PR: ¿Cómo se ha tomado la repercusión mediática que ha tenido su trabajo?

R: La verdad es que el bañador ha tenido muchísimo éxito. Ayer un amigo me pasó un vídeo de Los Morancos donde Jorge Caraval llevaba una réplica del bañador y me hizo mucha gracia. Me hace muchísima ilusión.

RP: ¿Cómo van las ventas de estos diseños?

R: Resulta que hace dos años hice una colección de bañadores y se vendió bastante bien, pero no hice venta online. Lo hice todo a medida, que es lo hacía hasta el momento. Pero esta vez he tenido que hacer una mayor producción, porque tanta demanda, tanto pedido…he tenido que acudir a fábrica para abrir la venta. Lógicamente no abarcaba, de hech,o se ha hecho la versión bikini y la versión masculina.

PR: Cuéntenos en qué cosiste esa versión masculina del bañador de Isabel Pantoja.

R: La colección que hice hace dos años era más masculina y se vendió bastante bien. Es un slip con los mismos colores, un diseño sencillo que no necesariamente tiene que ir dirigido a los fans de la Pantoja. Con que te guste es suficiente.

PR: ¿Qué tipo de clientas se interesan por los diseños que luce Isabel en ‘Supervivientes’?

R: El bañador de Isabel Pantoja está gustando en un público de más edad, gente más mayor que quieren tapar ciertas zonas a la hora de ir a la playa o la piscina. Los que he hecho a medida han sido adecuados a las exigencias de los clientes, poniendo más tela allí o aquí. Aunque lo dicho, a Isabel no ha habido que taparle nada, ella tiene una 38 y cero complejos. Es un bañador que está triunfando mucho para personas que se quieren tapar los muslos, el culete….en fin.

PR: ¿Qué precio tienen los diseños?

R: El negro, al tener los volantes y demás sale por 120 euros. A la semana que viene sale a la venta online, sale por 120€ más los gastos de envío. En el caso de que alguien se lo quiera hacer a medida, lo único que cambian son los gastos de envío. El de chico vale 35€ y el bikini 60€. Los diseños en blanco y negro son más caros porque su confección es más laboriosa, ya que se componen de varias piezas, pero los diseños de lunares tienen un precio más económico.

PR: ¿Le gustaría vestir a Isabel Pantoja en su regreso artístico?

R: Lo cierto es que sería una forma de agradecerle el hecho de que haya usado mis bañadores. Por decirlo de alguna manera, ella me ha impulsado en mi trabajo. Me voy a poner en contacto con ella cuando salga, ya que creo que ella solo me conoce por lo bañadores, así que si quiere que le haga algo para el escenario o para otra cosa yo estoy encantado. Se lo regalaría, me ha ayudado este asunto.

PR: ¿Los bañadores han sido un regalo por su parte?

R: Ha sido una cesión. Lo he hecho también con cantantes como Lola Índigo o Soraya y después han sido ellas quienes me han llamado para encargarme diseños. Es la forma de tener visibilidad y para mí es toda una oportunidad. Lo que está pasando con los bañadores de Isabel Pantoja es un boom que me ha pillado desprevenido.

PR: ¿Es cierto que también hizo unos apliques para la cabeza?

R: Sí, lo que sucede es que no se lo han dejado llevar. Por lo visto, tengo entendido, que solo podía llevar 3 bañadores y una braguita. Le hice un pareo a juego con cada bañador y un turbante. Era un tipo diadema que tapaba la parte de la frente y la raíz del pelo, probablemente para tapar las canas. Además, se podía poner para amarrar la melena en un mono.

PR: ¿Le gustaría hacer una colaboración con otro miembro del clan Pantoja?

R: No lo tenía pensado ni mucho menos. Tengo mucha faena, ya la tenía antes y ahora es el colmo. Luis se puso en contacto conmigo y ya está. No tengo la intención tampoco de buscar a famosos. Si es cierto que trabajo con varios artistas, a Agoney voy a hacerle vestuario para su gira y Carlos Baute le he hecho varias prendas, pero no soy yo el que los busca, contactan ellos conmigo.

PR: ¿Y hacer algo más en un futuro con Isabel?

R: Si cuando salga de la isla ella quiere hacer una línea de bañadores , diseñados por ella y por mí, yo estaré encantado. El diseño de los que lleva en el concurso sí que es mío, pero el resultado final ha sido de ambos. Por ejemplo, la franja blanca fue su idea, al igual que el color de los lunares.

PR: ¿Fue suya la idea de incorporar una falda con volantes a la prenda?

R: Le pasé varios diseños y a partir de ese fuimos trabajando. Hice un bañador básico, el típico speedo para nadar y en base a ese fuimos trabajando. Ella tenía muy presente que quería algo cómodo y sujeto, ya que era para ‘Supervivientes’. Me dejó bastante carta blanca para diseñar. La falda fui idea de que Luis Rollán, que es mi amigo y contactó conmigo para este proyecto, me dijo de hacerle unos bañadores con muchos volantes, flecos… pero ella dijo que no, que era para ‘Supervivientes’. Le puse volantes a varios diseños, en mangas, escote, pero al final el que ha salido más es el que todos conocemos. Creo que lo ha elegido por comodidad, ya que por complejos no. También hice diseños con tiro alto que mostraban las piernas en su totalidad, pero creo que ha elegido los otros por estar más confortable

PR: Usted que ha trabajado con ella ¿La considera una mujer altiva?

Realmente creo que todos tenemos esa imagen de ella por lo que vemos en prensa y demás, pero yo en ningún momento he visto que sea una persona altiva. Tiene su forma de hablar, es Isabel Pantoja y todos sabemos cómo habla, pero conmigo siempre fue muy agradable. Regalar unos bañadores a una artista de este calibre y que te de las gracias no es tan habitual. Conmigo no ha sido altiva.