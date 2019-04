La encerrona que la amiga de Isa Pantoja hizo a la tonadillera.

La presencia de Isabel Pantoja en Supervivientes 2019 está siendo polémica desde antes de que se de comienzo al reality. La tonadillera es sin lugar a dudas la gran estrella del programa en esta edición, motivo por el que todo lo que la rodea en los últimos días se ha convertido en noticia. Este martes el Programa de Ana Rosa ha sacado a la luz la posible traición de la que habría sido víctima la tonadillera, estrategia que habría tenido como brazo ejecutor a una las mejores amigas de su hija: Aneth. La semana pasada Marta Riesco -reportera del Programa de AR- consiguió en exclusiva unas imágenes de Pantoja en las que contestaba de manera breve algunas preguntas sobre su participación. Documento que, pese a lo seguida que ha sido la cantante en las últimas semanas, solo consiguió tener el programa de Telecinco. Ha sido la ya mencionada reportera quién ha contado cómo consiguió que la artista hablase para ella, testimonio que deja en entredicho la intención de la que también será concursante de Supervivientes, Aneth.

Marta Riesco y Aneth mantienen una estrecha relación de amistad, por lo que, según la periodista, la peruana la llamó para que acudiera a una cafetería madrileña donde se iba a reunir con Isabel Pantoja. La reportera acudió a la cita en compañía de un cámara, todo ello sin que la tonadillera fuera conocedora de la situación, con la firme intención de obtener las tan preciadas imágenes. “Aneth me llamó y me dijo que fuera con ella, que iba a estar Isabel Pantoja. Yo me quedé asombrada por la persona a la que iba a conocer. Después de tomar café le dije que yo era periodista y que tenía a un cámara fuera del local”, ha afirmado Marta Riesco ante la atónita mirada de Ana Rosa Quintana, que inmediatamente calificaba el movimiento de “encerrona”. Ante las palabras de su jefa y de varios de los colaboradores que estaban presentes en el plató, la joven quiso partir una lanza a favor de su amiga Aneth. Argumento que no parece haber convencido a la ‘reina de las mañanas’. “Yo le pregunté a Isabel Pantoja si quería que la grabase mientras yo le hacía unas preguntas, y ella me dijo que sí”, añadía la reportera.

Varias son las conclusiones que pueden sacarse de este asunto, y más contando con que Aneth se hizo conocida en su país de origen tras grabar de forma no consentida una conversación que mantuvo con un famoso torero peruano. ¿Tendió la peruana una trampa a Isabel Pantoja? Esta pregunta queda en el aire, lo que sí se puede afirmar es que tanto la futura concursante del reality como su amiga Marta Riesco consiguieron su objetivo. Este último suceso calienta motores para el que será uno de los primeros cara a cara de Supervivientes 2019, el de Isa Pantoja y Kiko Rivera, ya que mientras el dj defenderá en plató a su madre, su hermana dará la cara por Aneth. ¿Cómo terminará esta historia? Habrá que espera para saberlo.