Aneth era una desconocida para el gran público hasta que saltó a la palestra como concursante de 'Supervivientes' 2019. La peruana se proclamaba gran amiga de Isabel Pantoja y también de su hija Isa, pero su paso por el reality ha acabado forjándole un potente enemigo, Kiko Rivera. La enemistad entre ambos surgió a raíz de una supuesta fiesta en Fin de Año que tuvo lugar en 'Cantora', cuyo desenlace no gustó en absoluto al hijo de Isabel Pantoja. Kiko no dudó en vetar públicamente a Aneth en la que también es su casa, una prohibición que la peruana se atreve a desafiar. Dale al play y no pierdas detalle de sus palabras.