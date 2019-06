Isabel Pantoja se abre en canal y cuenta lo jamás contado sobre Paquirri

La tonadillera ha hablado largo y tendido con Mónica Hoyos a quién le ha contado momentos de su vida hasta ahora callados. Su romance y posterior boda con Paquirri, así como la muerte del torero, Isabel no se ha dejado nada en el tintero.

Isabel Pantoja no deja de sorprender. La tonadillera ha ganado un nuevo impulso desde que se impuso en la prueba de líder y se nota. Sí algo la ha caracterizado a lo largo de los años ha sido su discreción y hermetismo a la hora de hablar del que fuera su marido, Francisco Rivera “Paquirri”. Hasta ahora. Gracias a una conversación mantenida en ‘Supervivientes’ con Mónica Hoyos, la artista se ha abierto en canal y ha contado muchos detalles de su vida junto al diestro, desconocidos hasta el momento.

Isabel Pantoja le cuenta a @hoyosmoni el gran amor de su vida: “Es la persona que más he querido en mi vida, que más he amado en mi vida” https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras7 pic.twitter.com/vdERR5IUlw — Supervivientes (@Supervivientes) June 9, 2019

Tras hablar con Omar Montes sobre el amor, Mónica aprovechó para preguntarse por su difunto marido, al que Isabel se refirió como el “gran amor de mi vida”. La cantante no tuvo reparos de seguir hablando del tema, visiblemente emocionada: “Fue la historia de amor más bonita de mi vida. La persona que más he querido en mi vida”. Ante los silencios de la ex de Carlos Lozano, Isabel siguió narrando su historia. Y es que de Paquirri se han dicho muchas cosas, pero poco por boca de Pantoja. La de Triana se volvió a meter en el papel de “viuda de España” y no escatimó en elogios al torero: “Fue el mejor. El más guapo. El más inteligente. El mejor padre, el mejor amigo, el mejor torero”.

A Isabel le embriagó la emoción en más de una ocasión. Secretos silenciados durante 30 años vieron en la noche del domingo la luz ante millones de espectadores y la atenta mirada de periodistas de sociedad tan destacados como Lydia Lozano, Cristina Tárrega o el presentador del programa, Jordi González. Junto a ellos, una no menos sorprendida Isa Pantoja, a la que le pilló por sorpresa tanta generosidad por parte de su madre. A Isabel se le notó nostálgica, pero también con muchas ganas de compartir lo que ha guardado con tanto esmero todos estos años.

La concursante habló de todo y empezó recordando el momento en que conoció al matador de toros. Fue en un hotel donde les presentaron. Antes de irse, Isabel subió a su habitación para despedirse de él y, según palabras de ella misma, “Paco abrió la puerta de su habitación, estaba recién duchado y esa cara no se podía aguantar”. Siguió narrando su vida, completamente ajena a las cámaras. Su boda, el nacimiento del hijo de ambos, Kiko Rivera Pantoja, así como la relación de su marido con su familia: “Desde que se fue mi madre no ha vuelto a hablar de él. Le quería mucho y se llevaban muy bien”. Aunque admitió que por su vida “ha pasado gente buena”, ninguno se puede comparar al que fuera su marido: “Yo no podría casarme con nadie ni amar a nadie de esa forma, y las personas que han estado conmigo lo han sabido. Una pena así no se supera jamás”.

Su última pareja, hace ya 9 años

Pero no solo de Paquirrí habló Isabel Pantoja. La artista siguió siendo interrogada por Mónica, que no paró de escarbar por la vida de la cantante. Isabel, que se mostró en todo momento de lo más relajada, le confesó que su última relación fue hace ya 9 años y que duró un año. Interrogada por la identidad de esta persona, la tonadillera prefirió dar la callada como respuesta. A Pantoja le quedan aun muchos secretos que desvelar.