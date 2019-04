El pasado 9 de abril, Isa Pantoja acudió a una conocida clínica madrileña para someterse a una nueva intervención de cirugía estética. Se trataba de una marcación abdominal con la que la hija de Isabel Pantoja espera lucir un increíble ‘six pack’ este verano. Isa llegó acompañada de su actual novio, Asraf Beno, con quien abandonó el centro una vez concluida la intervención, que duró unas cuatro horas.

Por delante le quedaban varios días de recuperación, por lo que fue la gran ausente en la final de GH DÚO, en la que su hermano Kiko Rivera quedó en segunda posición y su madre Isabel Pantoja acaparó todos los focos con su aparición estelar.

Pero este 16 de abril, una semana después de su intervención de estética, ha tenido lugar la esperada reaparición de Isa Pantoja. La joven ha acudido a un salón de belleza para ponerse extensiones, momento en el que ha coincidido con su ex, Omar Montes, que también se pasaba por el local para hacerse un masaje. No obstante, Isa Pantoja ha estado acompañada en todo momento por su inseparable Asraf. PINCHA EN LA GALERÍA Y NO TE PIERDAS LAS MEJORES IMÁGENES DEL MOMENTO. | [LEER MÁS: Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja, reconciliados: esta ha sido la conversación con la que han firmado la paz]