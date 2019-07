La hija de Isabel Pantoja cuenta sus planes con Omar Montes tras 'Supervivientes'.

La final de ‘Supervivientes 2019’ se acerca y los concursantes ultiman sus fuerzas para lograr el premio final. Tras más de dos meses de convivencia, la confianza, para bien y para mal, es la tónica general entre los participantes. Factor que da como resultado confesiones tan íntimas como las que ha dado Omar Montes a Fabio. El reggaetonero ha contado a su compañero los planes de futuro que tiene con su exnovia, Isa Pantoja. Proyectos entre los que están formar una familia. La hija de la tonadillera se ha sentado este viernes en el plató de ‘El programa del verano’ para dar su opinión acerca de estas declaraciones.

«Lo único que pienso es que quiere tele», dice Isa Pantoja, que defiende con uñas y dientes su actual relación con Asraf Beno. «Desde que me fui a Turquía no he vuelto a hablar con Omar. Él me ha llamado desde otros número, pero yo no se lo cogía», añadía la joven, que no quiere dar importancia a la confesión de su expareja. Según ella, sus idas y venidas con el cantante no han sido lo suficientemente intensas como para tener que hablar demasiado de su relación. Un asunto que ella quiere dejar atrás de una vez por todas.

Para Isa Pantoja, el acercamiento de su ex con su madre ha sido fundamental para su permanencia en el concurso. Algo que, según ella, podría tener detrás un interés oculto por parte del de Pan Bendito. «Desde que se juntó con mi madre, Omar ha crecido como personaje en la isla», ha dicho la joven, que quiere cortar de raíz su contacto con Omar: «como exnovia yo opino así. Que no diga más nada, porque conmigo no va a hacer nada», ha dicho.