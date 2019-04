Los hermanos Pantoja se enfrentarán cara a cara cada semana en el plató de Supervivientes.

La participación de Isabel Pantoja en Supervivientes está levantando ampollas desde antes de comenzar el programa. Los Cayos Cochinos serán el hogar de la tonadillera en las próximas semanas, aventura que promete tener pegados al otro lado de la pantalla a millones de espectadores. En los últimos días uno de los grandes misterios que han envuelto la presencia de la cantante en el reality show ha sido conocer quién será la persona encargada de su defensa en plató, responsabilidad que finalmente recaerá en Kiko Rivera. Este lunes Dulce Delapiedra acudió a Sálvame para hablar sobre el nuevo proyecto de la que un día fue su jefa, palabras de las que se ha podido extraer una novedad hasta el momento desconocida: Isa Pantoja también estará en plató. La hija de artista será la encargada de defender a Aneth -su amiga y también concursante en esta edición- , motivo por el que los dos hijos de la tonadillera se sentarán cara a cara cada jueves a partir de esta semana.

“Kiko va a defender a su madre e Isa a su amiga Aneth”, dice la que fue niñera de los Pantoja, que no parece estar muy entusiasmada con la idea. “Ella es la ideal para defender a su madre, porque ella aguantó mucho en la isla”, afirma la catalana, que considera que ‘su niña’ es la candidata perfecta para dar la cara por la tonadillera durante su estancia en Honduras. ¿Qué pasaría si la relación entre Aneth e Isabel Pantoja no es buena? Tras darse a conocer la función que la joven desempeñará en esta edición de Supervivientes, esta pregunta queda en el aire. Una situación que a priori no tendría que darse -dado que Aneth ha manifestado tener una excelente relación personal con la artista- , pero que podría tener lugar en la lucha por sobrevivir.

¿Reinará la cordialidad entre los hermanos Pantoja? ¿Será Aneth la 'palemera' de la tonadillera? Estas preguntas aún no tienen respuesta, pero en unos pocos días podremos comprobar de que manera se desarrollan los acontecimientos. Circunstancia que, sin lugar a dudas, suma ingredientes a una edición de Supervivientes que ya parece que vaya a ser una de las más explosivas de la historia del concurso.