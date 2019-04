Así ha sido el polémico estreno de Isa Pantoja en ‘El programa de Ana Rosa’

Días atrás se confirmó que Isa Pantoja era la nueva colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ y este viernes se ha estrenado. Con un traje de chaqueta blanco y unas sandalias flúor, la joven ha empezado su trabajo después del estreno de la edición histórica de ‘Supervivientes’ en la que participa su madre, Isabel Pantoja. Y para sorpresa de todos, no solo acaparó todas las miradas el instante en que la tonadillera saltó del helicóptero, sino también su reencuentro con su hermano, Kiko Rivera. Ambos estaban enfadados y parece ser que este jueves en plató hicieron las paces, aunque la actitud de ellos era incómoda. Precisamente de este y otros asuntos se ha confesado la hija de la artista.

Isa ha mantenido la misma versión que le dio a su hermano en plató, pues ella reconoce que se equivocó con sus palabras hacia Irene Rosales a la cual adora. Pero de nuevo ha lanzado dos indirectas que podrían avivar la guerra entre ellos. “Ha tenido dos semanas para hablar conmigo. Se podría poner en mis zapatos”, ha comenzado diciendo. No obstante y con cierto tono de resignación, Isa ha dicho que “como siempre ella acabaría dando el paso”. ” Seguramente cuando salga de aquí. A mí no me importa hacerlo”, ha añadido.

El otro asunto sobre el que Isa se ha 'mojado' ha sido sobre el reencuentro de su madre y Chelo García Cortés, pues ella había sido el motivo del distanciamiento de ambas amigas. "Ella sabía que iba a ir Chelo, pero igual no ese encuentro. Chelo fue a ver cómo iba mi madre, pero se cortó", ha comentado ella. Lo que no ha sabido responder es si su madre era rencorosa, pregunta a la que ha preferido contestar de este modo: "no sé qué decirte".