Mientras que Kiko Rivera apura las horas dentro de la casa de ‘GH DÚO’ e Isabel Pantoja se prepara para el reto que va a ser ‘Supervivientes’, Isa Pantoja ha protagonizado una nueva portada para la revista ‘Lecturas’ y su primer posado con su novio, Asraf. Más allá de las fotografías, la entrevista está llena de detalles y es que la peruana contesta en ella a todos sus frentes abiertos.

Una de las cosas que más claras tiene es que su madre no va a ir a ‘Supervivientes’, algo que confirmó primero la revista ‘Semana’ y después ‘Sálvame’. “Mamá me ha dicho que no va a ir a Supervivientes. Por la gente que me he enterado de que va, te digo yo a ti que no va a ir”, asegura al citado medio, alegando que el principal motivo es la salud de su abuela, doña Ana. “No se va porque mi abuela está como está”.

Con su cuñada Irene Rosales no está pasando por sus mejores momentos, algo que parece preocuparle y es que tiene claro que, en caso de disputa, su hermano siempre estará a su lado: “Yo para él soy su debilidad, a mí se me tiene que aguantar sí o sí”, dice. Y aunque da a entender que está muy unida a su hermano, lo cierto es que tiene claro que no va a ir a recibirle al plató de ‘GH DÚO’, sino que esperará a que salga para volver a hablar con él. Quién puede que sí vaya va a ser su madre: “Pensaba que sí. Dicen que esperará fuera en el coche”.

Asraf por su parte, narra cómo fue su primer encuentro con Isabel Pantoja, la pasada Nochevieja. “No reconocí a su madre. Había un montón de gente en la fiesta. Saludé a su madre como una más, le di dos besos y me dijo: ‘Soy la madre de Isa’. ‘Encantado’, le respondí. Fue muy maja. Miré a Isa y pensé: ‘¡Qué mal lo acabo de hacer, estoy en su casa no sé quién es!’.

A pesar de todo, parece que a la tonadillera no se ofendió lo más mínimo y es que, cuando le agredieron en una discoteca, la madre de su novia le llamó para preocuparse por él. Sobre este tema, el modelo sigue bastante afectado y es que la cicatriz que le ha quedado en la frente es considerable: “Está todo en manos de la justicia”, asegura. | [LEER MÁS: El pasado pasa factura: las cuentas pendientes que los supervivientes dejan en España].