Irene Villa, obligada a pasar de nuevo por quirófano

View this post on Instagram

Pues así me tuve que ir a Tailandia ! A la pata coja !! porque el tornillo del fémur, después casi 7 benditos años sin dar problemas, se rompió precisamente el día antes de cumplir este gran sueño de conocer ese apasionante país asiático. Que eso me iba a parar? Ni en broma!! Y efectivamente han sido unos días mágicos e inolvidables en un país quizás no tan “handicap friendly” como España pero friendly & amazing… un rato ! Ahora, entre avión y avión para llegar a Gotemburgo, donde paso por “boxes” cuando el tornillo lo requiere, pensaba en este bonito día que siempre celebré firmando libros !! Sant Jordi!! Pues a seguir escribiendo cada uno el libro de su vida y a no frenarse por nada! Porque a lo que te resistes… persiste !! Mis hijos me han besado “el torni” para que regrese a casa andando de una vez. 😍🙏🏻 #felizdiadellibro #felizsantjordi #quetodofluya #quenadainfluya Hoy además presentábamos la nueva temporada de @viajerasconb !! Que sea un éxito !! Sois un gran equipo y una maravillosa presentadora @nadiabenyahya 🌟👏🏻