Irene Rosales y Kiko Rivera le declaran la guerra a María Jesús Ruiz

Al conocerse que eran los finalistas, todos los concursantes hicieron la promesa de no agredirse. Sin embargo, esa regla no escrita se ha roto. El matrimonio formado por Irene Rosales y Kiko Rivera ha estallado contra la ex miss España. Todo apunta a que no hay vuelta atrás.

Ha empezado la cuenta atrás. A tan solo unos días de la gran final de GH DÚO, los dados están echados. Poco a poco se van perfilando los posibles ganadores, entre los que, según las quinielas, podrían situarse el matrimonio formado por Irene Rosales y Kiko Rivera. Pero la pareja podría tener una piedra en el camino: María Jesús Ruiz.

La ex miss España no está dentro del núcleo más cercano a la pareja y los encontronazos a lo largo del concurso han sido constantes. En las últimas semanas sus enfrentamientos han ido a más, llegando a su punto álgido la noche de ayer, miércoles, en los que los distintos finalistas se han visto sometidos a un “feroz” juicio. La dirección del programa montó una auténtica sala de juzgados por la que fueron pasando todos los concursantes. A María Jesús se le acusaba de “hacerse la víctima” y aunque la modelo y actriz se defendió de las acusaciones en todo momento, se encontró con un poderoso muro dispuesto a echar por tierra sus argumentos.

Kiko, sobre la causa de María Jesús: “Jamás en la vida se ha marginado a una persona” #GHDÚOLímite12 pic.twitter.com/tUfhWfN4l2 — Gran Hermano (@ghoficial) April 3, 2019

Ese muro lo formaron Irene y Kiko. La pareja fue tajante en sus argumentos. Según ellos, María Jesús es “manipuladora, peliculera y de víctima no tiene nada”. Kiko y su mujer se han mostrado muy críticos con la de Andujar a la que acusaron de hacerse la víctima y de aislarse ella misma en el confesionario, con la intención de “dar pena”. El matrimonio se mostró además muy dolido con el hecho de que su compañera “lo dijera todo en el confesionario y no a la cara”. Como es lógico, la ex miss negó todas las acusaciones, aunque la audiencia fue clara y la consideró “culpable”, algo que la dejó tocada y hundida. Todo apunta que el enfrentamiento entre ellos será permanente hasta que finalice el reality.

Un 71,6% de los votos han considerado culpable a María Jesús de hacerse la víctima #GHDÚOLímite12 pic.twitter.com/OTiZocw3gT — Gran Hermano (@ghoficial) April 3, 2019

Juan Miguel le echa una maldición a Mila Ximénez

Las enemistades y las fobias de GH DÚO trascienden la propria casa. Los concursantes y los colaboradores son dos piezas de una misma máquina. No obstante, no siempre coinciden en afinidad, justo lo que les ha pasado a Mila Ximénez y Juan Miguel. La tertuliana acusó al ex de Karina de ser un mueble durante el debate del domingo, algo que no le sentó nada bien.

Juan Miguel: “La palabra ‘mala puta’ la empleo con todo el mundo y en plan cariñosa” #GHDÚOLímite12 pic.twitter.com/ACLbz3Dxcu — Gran Hermano (@ghoficial) April 3, 2019

Juan Miguel no le gustó nada el comentario de la colaboradora y así lo ha hecho saber. El peluquero ha comentado con su íntima, María Jesús Ruiz, lo mal que le caía Mila. Con fuertes calificativos hacia la tertuliana, terminó echándole un mal de ojo. Mila no se quedó corta y en pleno directo se lo echó en cara. Juan Miguel negó la mayor pero Jordi González decidió intervenir: “Aquí lo vemos todo Juan Miguel. Las cámaras no mienten”.