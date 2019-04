View this post on Instagram

“Muy buenas familia, después de varios días ausente volvemos otra vez.Esta semana hemos tenido la prueba de la torre del reloj que teníamos que ir cambiando la hora a cada minuto para no fallar cuando el Súper nos la preguntara, decirla exacta.Había dos equipos y el mío ha perdido,una sorpresa que había para el equipo ganador ha sido una cena, entonces mi equipo y yo hemos tenido que servir.Yo por mi parte lo he hecho con mucho gusto,he trabajado mucho tiempo de camarera,no me iba a pasar nada por servir una cena a unos compañeros pero sí que en mi condición va el tener mucha empatía y si yo hubiese ganado la cena no me hubiese llevado toda la cena diciendo lo buenísima que está la comida,cuando les pedimos por favor al comienzo de la cena que no lo hicieran mucho por respeto.No porque estemos sin comer, pero el ver comida distinta a la que comemos a diario que sólo es arroz o pasta pues hemos pedido ese favor.No ha sido así y nos hemos podido enfadar un poquito porque, como vuelvo a decir, yo hubiese tenido un poco más de empatía y los hubiese respetado. Pero bueno, no se les tiene en cuenta porque quizás la emoción de que coman algo distinto les ha podido,pero yo se lo he tenido que comentar porque me ha molestado un poco.Por cierto, me alegro mucho no haber salido nominada ya que hay muchas probabilidades de salir porque vamos quedando muy pocos,pero si salgo espero que me apoyéis que quiero seguir aquí lo máximo posible, pienso muchísimo en estar ya con mis niñas,pero esto lo hago por ellas y nada más que salga me llevaré toda la vida junto a ellas.Muchísimas gracias a la persona que me escribió ese tuit que me llenó el alma junto con el de mi madre, son detalles que te hacen poder seguir hasta el último día y así espero que sea.Os mando un besazo enorme a todos los que nos estáis siguiendo,apoyando y apostando por nosotros.Quiero mandarle un abrazo y beso gigantes a mis amigos Javi y Salud que en breve cumplen un añito más y no sé si estaré para celebrarlo con ellos, os quiero mucho y a mi comando entero que espero que la llegada de Manuel,si no ha sido ya, sea muy prontito, venga cargadito de salud.Os quiero.Familia y princesas, os amo con locura y pasión"