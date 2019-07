Irene Rosales, su faceta más ‘hot’ tras la polémica

Irene Rosales, que recientemente tuvo que desmentir un embarazo, vuelve a sacar a relucir su faceta más 'hot'

Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, está disfrutando del verano a todo tren. La ex concursante de ‘GH Dúo’, en la que fue su primera experiencia televisiva, ya ha vivido en sus propias carnes el foco mediático. Tras sufrir una polémica de un supuesto embarazo debido a las imágenes en bikini que ha subido a sus redes sociales, Irene ha demostrado que nadie le gana en personalidad y ha sacado su faceta más ‘hot’. Incluso su propio marido, Kiko Rivera, ha certificado que la joven está ‘on fire’.

“Por lo que puedo leer en los comentarios de esta foto, muchas me ponéis si estoy embarazada y tengo que deciros que no, simplemente es un cuerpo sin machacar en el gimnasio, no es perfecto, pero estoy súper feliz con mi cuerpo, no quiero o pido más”, así respondió al supuesto embarazo que algunos seguidores achacaban debido a sus últimas fotografías.

Irene Rosales es la mujer que ha cambiado la vida de Kiko Rivera, fundamental en su decisión de dejar las drogas como el mismo Dj ha asegurado en varias ocasiones. Juntos forman una familia con las dos hijas que han tenido durante su matrimonio. Desde su incursión en Guadalix de la Sierra, Irene ha demostrado que ha llegado para quedarse. | [LEER MÁS: Las imágenes del bautizo de Archie, hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry]