Irene Rosales y Antonio Tejado: de afines a enemigos íntimos

La mujer de Kiko Rivera no esconde sus dudas hacia el sobrino de María del Monte. Irene opina que Kiko es más amigo de Antonio que al contrario. A la hora de posicionarse, Rosales dijo alto y claro que quiere que Tejado abandone la casa.

Para muchos, Irene Rosales está siendo la gran revelación de GH DÚO. Siempre discreta, había vivido, mediaticamente hablando, a la sombra de su marido, Kiko Rivera. Pero eso se ha acabado desde el momento en que ambos han entrado en el concurso, cosa que está permitiendo a la gran audiencia conocer mejor a la sevillana.

Si algo caracteriza a la nuera de Isabel Pantoja es la sinceridad. La joven se ha manejado muy bien en el reality y lejos de ser un adosado de su marido, ha demostrado tener personalidad propria. A la hora de elegir amigos, también se muestra bastante independiente, por lo que los amigos de Kiko no son exactamente los amigos de Irene.

Irene: “Antonio para el primero que tira es para Alejandro” #GHDÚODBT9 pic.twitter.com/8Xx0qsLcPY — Gran Hermano (@ghoficial) March 10, 2019

El DJ conoce de toda la vida a Antonio Tejado. Su madre fue muy amiga de la cantante de sevillanas en la década de los 90, y desde entonces, Antonio y Kiko han tenido una amistad fuerte y duradera. Sin embargo, esto no es extensible a Irene. La concursante desconfía y mucho de Antonio y así lo ha hecho saber a algunos miembros de la casa, especialmente a Alejandro y a Carolina Sobe. De hecho, en una conversación entre Kiko y su ex cuñado, Irene fue más allá: “Antonio siempre tira más hacia Alejandro. Si estuvieran nominados Kiko y Alejandro, Antonio salvaría a Alejandro”.

Irene, Sofía y María Jesús quieren que se vaya Antonio. ¿Qué te parece? #GHDÚODBT9 pic.twitter.com/24d0grBcIg — Gran Hermano (@ghoficial) March 10, 2019

Aunque tanto Kiko como Alejandro le mostraron su disconformidad, Irene siguió en sus trece de que Antonio no es trigo limpio. Tanto es así que a la hora de posicionarse en contra de un compañero, Irene se puso detrás de Tejado: “Quiero que se vaya Antonio porque tengo más relación con otros concursantes. Hay cosas de él que no me terminan de gustar”. Antonio se mostró algo sorprendido con este posicionamiento, ya que en su foro interno daba por hecho que la mujer de su amigo no tomaría nunca una posición tan drástica.

Kiko se acerca a María Jesús Ruiz

Pero la enemistad entre Irene y Antonio no fue la única sorpresa de la noche. Cada vez son menos dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Quizá por eso algunos concursantes se van acercando. Cuando antes había antipatía o indiferencia, ahora hay acercamiento. Quienes lo están experimentando son María Jesús Ruiz y Kiko Rivera.

María Jesús se emociona hablando de sus hijos con Kiko #GHDÚODBT9 pic.twitter.com/NZZlnUyOHl — Gran Hermano (@ghoficial) March 11, 2019

El hijo de Isabel Pantoja, gran amigo de Antonio Tejado, cruzó rápidamente a la ex miss España tras la abrupta ruptura entre ambos. Sin embargo, en los últimos días su relación ha cambiado a mejor. Tanto la modelo como el artista están haciendo un esfuerzo por encontrar puntos en común. El “milagro” se dio cuando ambos empezaron a hablar de sus respectivas hijas y se emocionaron, llegando incluso María Jesús a llorar de la emoción.

No obstante, no todos piensan que este acercamiento es sincero. Fuera de la casa, algunos colaboradores se han mostrado muy sorprendidos por ello, principalmente Belén Esteban: “De repente, como María Jesús se ha ido salvando, vienen algunos y se le acercan. Esto no me huele bien. Veo mucho interés y falsedad”. Sea así o no, lo cierto es que esta semana la de Andujar se ha librado de la nominación y ya no se siente tan marginada por sus compañeros.