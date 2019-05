El DJ utilizó la presencia de Aneth, la segunda expulsada de la edición, para atacar sin piedad a su hermana Isa.

No hay paz en el clan Pantoja. Kiko Rivera mantiene con su hermana un longevo enfrentamiento que cada semana que pasa va a más. El DJ y la pequeña de la familia llevan semanas evitándose las caras en ‘Supervivientes’. No obstante, siempre que pisan un plató, no pierden la oportunidad de lanzarse alguna pulla. Este jueves la situación fue distinta porque los dos hermanos volvieron a coincidir en la gala: Kiko porque vino a defender a su progenitora e Isa a recibir a su gran amiga, Aneth.

De hecho, fue la amiga de la hija de la de tonadillera la desencadenante de un nuevo ataque por parte de Kiko a su hermana. Es de sobra conocida la antipatía que le profesa el artista a Aneth y nada más llegar esta a los estudios de Telecinco, se lo hizo saber: “Te quiero lejos de mi madre. Tu vete con mi hermana, que es igual que tu”. Las palabras, directas a la yugular, impactaron incluso a Jorge Javier Vázquez, por inesperadas. Hacia apenas unos minutos que los dos hijos de la cantante se habían visto las caras e incluso saludado. Aunque Kiko se mostró bastante frío con Isa, nada hacia presagiar esta actitud.

Kiko no se quiso callar nada y siguió con sus ataques a la gran amiga de su hermana: “Eres muy falsa, así que juntate con tu amiga, que os parecéis mucho. Pero en mi casa, te garantizo que no vuelves a entrar”. Aneth, haciendo gala de su ironía, intentó neutralizar todas y cada una de las acusaciones de Rivera, sin demasiado éxito. Es tal la incompatibilidad entre ambos, que el autor de “Quitate el top” siguió arremetiendo contra ella: “Eres muy mala y lo que hicieron tus amigas en mi casa no tiene perdón. Las pillé teniendo sexo en mi salón. Lo sabes de sobra”. La concursante se mostró sorprendida pero prefirió no entrar en el cuerpo a cuerpo con el hermano de su amiga. Todo parece indicar que la relación entre los hijos de la tonadillera se encuentra en muy mal momento.

Kiko Rivera, a Aneth: “Cuando se te invita a una casa tienes que tener cierto respeto, no te han enseñado eso y deberías de aprenderlo” https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala5 pic.twitter.com/PQzHoD1bAe — Supervivientes (@Supervivientes) May 23, 2019

Isabel y Chelo, más unidas que nunca

La artista y la periodista mantuvieron durante años una gran amistad que se rompió por culpa de Isa Pantoja. Tras un inicio de concurso distante, parece que a día de hoy su reconciliación ya es un hecho. Isabel y Chelo han ido acercando posturas, hasta tal punto que, al ser salvada la catalana, lo celebraron ambas con mucha intensidad. Tanto a la tonadillera como a la colaboradora televisiva se las ve cada vez más unidas, como en los viejos tiempos.

Otro factor de unión entre ellas ha sido la nominación. Tanto Chelo como Isabel vuelven a estar nominadas esta semana, muy a su pesar. En el caso de Isabel, ni siquiera se lo esperaba. Las dos concursantes del grupo más votadas fueron García-Cortés y Mónica Hoyos, pero Colate, líder del equipo cambió el voto y optó por Isabel, quién se mostró completamente sobrepasada por la “traición” de su “amigo especial”: “Está claro que quiere que me vaya”. La artista se mostró muy dolida. Aparte de Chelo, está nominada junto a Lidia y Violeta.