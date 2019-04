El inesperado apoyo que ha pillado por sorpresa a Kiko Rivera

El hijo de Isabel Pantoja ha recibido el apoyo público por parte de una de las mayores “enemigas” de su familia: Mila Ximénez. Al conocer que cuenta con su ayuda para ganar el concurso, la reacción de Kiko fue de incredulidad absoluta.

GH DÚO se ha convertido en el reality revelación para Kiko Rivera. El dj ha hecho su mejor concurso hasta la fecha, tras varios intentos fallidos. A la tercera va la vencida y todo apunta que, al fin, se le ha podido conocer tal y como es. Muchos son los seguidores del programa que le sitúan como uno de los favoritos para alzarse con el triunfo, entre ellos, un apoyo de lo más sorprendente y que ni en sus mejores sueños se esperaba: Mila Ximénez.

Durante años, la tertuliana ha sido el gran azote de los Pantoja. Su gran enfrentamiento con la tonadillera, mediático y en los juzgados, hizo correr ríos de tinta. Si hace unos meses, ambas hablaron por teléfono a raíz de la llamada de Isabel a “Sálvame”, todo apunta que el hacha de guerra se enterró definitivamente en la noche del domingo. Mila escribió un tuit en el que expresaba su apoyo público e incondicional a Kiko Rivera. La periodista apuesta por la victoria del hijo de su “enemiga” y lo ha pregonado tanto en las redes como en el plató. La reacción del músico no se hizo esperar.

Kiko responde a @milaximenez: “Muchas gracias. ¿Pero es Mila Ximénez la que todo el mundo conocemos?” #GHDÚODBT12 pic.twitter.com/Ht7DpMdVmU — Gran Hermano (@ghoficial) March 31, 2019

En plena campaña hacia la final, los finalistas tuvieron que leer y contestar a los mensajes de sus seguidores. Cuando Kiko leyó el de Mila no dio crédito: “¿Es Mila la de verdad?”, se preguntó una y otra vez. Cuando el presentador, Jordi González, se lo corroboró, el cantante no tuvo más remedio que rendirse a la evidencia: “Se merece que cuando salga de aquí le de un abrazo. Muchas gracias por tu apoyo, Mila”. Son, sin duda, unas palabras con las que el concursante no contaba y que le han sorprendido totalmente. ¿Qué pensará Isabel Pantoja de todo esto?

Los concursantes reciben a sus jefes de campaña

‘Si quieres disfrutar, vota a Juanmi para ganar’ es el eslogan para Juan Miguel ¿Te gusta? 🔄 ¡Genial!

❤️ No me gusta#GHDÚODBT12 pic.twitter.com/IdDvam1qIa — Gran Hermano (@ghoficial) March 31, 2019

Fue una noche de grandes emociones. Cada finalista recibió a su jefe de campaña en la casa. Así, Kiko se reencontró con Antonio Tejado, que le ayudó a decidir su lema para la final: “Así soy yo”, nombre del primer gran éxito de su carrera. El sobrino de María del Monte tuvo tiempo además de darle algún consejo a su amigo: “No pierdas el tiempo con discusiones con María Jesús. No te favorece”. A su vez, la ex Miss España recibió la visita de Raquel, Alejandro la de Ylenia e Irene la de Carolina Sobe. No obstante, el regreso más emotivo fue el de Yurena. La artista volvió a la casa de GH DÚO para prestar su apoyo a su gran amigo Juan Miguel. El recibimiento por parte de los finalistas fue el más entrañable y sincero de la noche.

Alejandro, completamente desnudo y a la intemperie

La gala fue de lo más variopinta, principalmente para Alejandro Albalá. El ex de Sofía Suescun había hecho una promesa: si lograba salvarse, o se rapaba el pelo, o se lo teñía de rubio o se desnudaba por completo ante las cámaras. Sometidas las tres opciones al escrutinio popular, salió vencedora la tercera opción. Así, Alejandro no tuvo más remedio que pasearse por el jardín de la casa de Guadalix de la Sierra completamente desnudo. La cara de Sofía viéndolo desde el plató no tuvo desperdicio.