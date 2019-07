Hace unos días se conocía que Bisbal había demandado a Tablada por incumplir la última sentencia del juez en su interminable guerra. Ahora, la diseñadora saca su lado más maternal para defenderse

Elena Tablada recibió un jarro de agua fría hace unos días al enterarse de que David Bisbal ha decidido volver a demandarla. ¿El motivo? El presunto incumplimiento por parte de la diseñadora de la sentencia del juez, derivada de su último pleito, en la que se exigía que ambos limitasen la publicación de imágenes de su hija en común y, en caso de hacerlo, deberían ser con el rostro tapado, protegiendo su intimidad y sin ningún fin comercial o de publicidad.

Elena Tablada ha compartido una imagen de sus manos entrelazadas con las de su hija y el mensaje: «Nos podrán querer ocultar, pero nunca separar», en clara alusión a dicha sentencia. La batalla judicial entre ambos es interminable y comenzó cuando Rosanna Zanetti subió una imagen junto a la hija de su actual marido en la feria de Almería. ¿Habrá contrarespuesta del artista andaluz?

La polémica entre ambos no ha cesado, más bien todo lo contrario. No ha hecho más que crecer y el propio Bisbal quiso poner los puntos sobre las íes hace unos meses: «Me gustaría aclarar una cosa muy importante. Cuando la madre de mi hija va a una televisión a hablar de este tipo de cosas, que no deberían hablarse, porque son cosas de menores, es porque previamente yo he tratado de convencerla para que proteja la intimidad de su hija, que no lo ha hecho nunca. Que no hable de ella, que no la asocie a marcas… punto».

Unas palabras que tuvieron su réplica en Elena Tablada: «Hay que tener clase y saber respetar a la madre de su hija. No tengo mucho más que decir». El conflicto parecía tener sus aguas calmadas, pero nada más lejos de la realidad, el último movimiento de Bisbal no hace más recrudecerlo