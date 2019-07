Ahora que ya se conoce el nombre del merecido ganador de ‘Supervivientes’, Omar Montes, es el turno de poner punto final a las polémicas que han rodeado al concurso de supervivencia. Una de las que más noticias han acaparado es la del triángulo amoroso de Julen, Fabio y Violeta, que decidió dejar a su novio en directo para empezar una historia de amor con el italoargentino.

Este viernes, el plató de ‘MyHyV’ ha vivido el esperado reencuentro de los tres implicados, que han protagonizado un momento un tanto tenso. Aunque Julien ha llegado de lo más conciliador al programa, saludando a todo el mundo, incluso a la feliz pareja, el ambiente se ha ido caldeando con el paso de los minutos.

«No vengo a desearos ningún mal, quiero que os vaya bien», ha roto el hielo Julen para, inmediatamente después, lanzar la primera puya. «Le dijiste a Omar que te fijaste en ella porque estaba buena y porque tenía novio fuera, que era un plus», ha espetado a Fabio.

El italoargentino, lejos de quedarse callado, le ha dado la razón a medias. «Te voy a ser sincero, como en la vida real, a veces las cosas prohibidas como que te llaman más… Pero no hice nada». «En situaciones así el tercero es el que sufre, y ese soy yo. Lo sabías, pero fui como un incentivo», ha contestado a su vez Julen.

Unas palabras que no han convencido nada al de ‘Supervivientes’, que ha optado por dejarle las cosas claras. «Estás poniendo palabras en mi boca que yo no dije. Dije que ella tenía novio y como que todo se hacía más difícil y cuando todo se hace más difícil sabes que uno, el ser humano es así, lo quieres conseguir más. Pero eso no quiere decir que yo te haya faltado al respecto. Nunca dije que eras un plus«.

Ha sido entonces, cuando ya estaba casi todo dicho, cuando Violeta se ha animado a entrar en la conversación para defender a su novio y asumir su culpa. «En todo caso, la que le tiene que dar explicaciones soy yo«, ha sentenciado.