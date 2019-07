El incómodo encuentro de Makoke con su ¿pasado sentimental?

Este 8 de julio, la Mercedes Benz Fashion Week Madrid ha vivido uno de los desfiles más esperados de esta edición. La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada llenaba de nuevo la pasarela de color con una colección muy especial en homenaje a la revista ¡Hola!, que celebra su 75º aniversario.

Como no podía ser de otro modo, varios rostros conocidos han acudido al front row para no perder detalle de las propuestas de Ágatha. Toñi Moreno, Arancha de Benito, Nuria González, Carmen Alcaide o Makoke, acompañada por su novio, Tony Spina, no han faltado a la cita. Sin embargo, una mujer ha destacado por encima de las demás, la esposa de Julio Iglesias, Miranda Rijnsburger.

Aunque la modelo holandesa no es muy proclive a dejarse ver en actos públicos, no ha faltado a este desfile tan especial, lo que ha provocado uno de los momentos más incómodos para Makoke, quien se encontraba a pocos metros de ella en la primera fila.

Hay que recordar que, tras la separación de Kiko Matamoros y Makoke, varias supuestas relaciones del pasado de la colaboradora televisiva salieron a la luz. Y dos de ellas fueron muy sonadas: Brad Pitt y Julio Iglesias. Makoke llegó a reconocer que había mantenido un romance «muy bonito» con el cantante español más internacional hacía varias décadas. Una información de la que posteriormente no quiso hablar más por miedo a represalias, pero sobre la que sí se pronunció tajante la propia Miranda Rijnsburger en ¡Hola!: «Julio a Makoke nunca la ha mencionado y de la gente que le ha importado en su vida sé todos sus nombres».