Las primeras impresiones de Marta López, novia de Kiko Matamoros, tras su estreno en televisión

Marta López ha dado un salto en su carrera con su estreno en MTMad y la novia de Kiko Matamoros está muy agradecida a sus seguidores

Marta López está radiante tras su nuevo proyecto en su carrera como influencer. La joven de 23 años ha estrenado su propio canal de blog en MTMad, sumándose a otros nuevos talentos de Mediaset como Aurah Ruiz o Alejandra Rubio. La modelo acumula más de 75.000 seguidores en Instagram y su nombre ha saltado a la televisión tras su relación sentimental con Kiko Matamoros. Su nuevo desempeño tiene a la joven muy ilusionada y así lo ha querido compartir con sus seguidores a golpe de bikini: «chicos gracias por la acogida en MTMad. La verdad es que para mi es una idea genial porque puedo darme a conocer muchísimo más y enseñaros un poco mi día a día, viajes que hago, rutina de belleza, ejercicio, hauls… lo que queráis».

Marta López, que se postula como una de las serias candidatas en el certamen de belleza 'Miss Mundo Spain', ha cobrado especial relevancia en las últimas semanas debido a sus operaciones estéticas. Recientemente, la joven pasó por el quirófano para tocarse la nariz, ya que no estaba del todo convencida con uno de sus perfiles. Unos retoques que ella misma explicó en su Instagram: «No tenía operada la nariz, como mucha gente decía que me la había retocado… No, de verdad, cuando me comparan fotos cuando tenía 17 años…. He adelgazado y pasé por un problema alimenticio. Afilo la cara con la edad, a otros no les pasa pero a mí sí».