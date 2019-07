La impactante confesión de Albert sobre Isabel Pantoja

La tonadillera y el ex deportista no han logrado acercar posturas. Albert ha sorprendido con unas escalofriantes declaraciones: “Sales en mis pesadillas”.

Puede que se haya terminado ‘Supervivientes 2019’ pero no por ello han desaparecido las fobias y los odios entre los concursantes. No todo ha sido buen rollo entre los concursantes y algunos han desarrollado una verdadera animadversión entre ellos. Tal es el caso de Isabel Pantoja y Albert. Aunque la tonadillera ha repetido hasta la saciedad que “lo que pasó en la isla, se queda en la isla”, esa no parece la postura de su compañero.

En honor a la verdad, la relación entre ambos concursantes ha sido bastante regular casi desde el principio. Pronto surgieron fricciones entre ellos y ni el tiempo parece haber logrado solventar. En un ejercicio por acercar posturas, Jorge Javier Vázquez propuso que Isabel y Albert se miraran a los ojos con el fin de mejorar su relación. No ha sido posible y el segundo finalista es el mayor culpable. Entre ellos parece que existen diferencias irreconciliables hasta el punto que Albert hizo unas escalofriantes declaraciones que ha dejado helado a todo el plató: “Isabel Pantoja me da miedo. Aparece en mis pesadillas”.

La artista tiró de ironía para defenderse del atractivo joven: “No puede vivir sin mí, hasta sueña conmigo”. El presentador, por su lado, y en un intento de propiciar un acercamiento bromeó con la posibilidad de que entre ellos hubiera cierta atracción: “Tiene unos ojos muy bonitos”, confesó el deportista. No obstante, Albert prosiguió arremetiendo contra la cantante: “Me cuesta mirarla por todo lo que he sentido y vivido allí. Me cuesta mantenerle la mirada, me da miedo”. Isabel aguantó bien los envistes de su compañero pero quiso zanjar el tema dando poniendo su postura “negro sobre blanco”: “Desde el día que te conocí, dormimos en la misma habitación. Estuvimos hablando durante dos horas y te tome un cariño tremendo. Cuando te nominaron te dije que te iba a ayudar porque quería que fueras el ganador. Cuando a ti te salvaron, lo hicieron, aparte de tu gente, mis pantojistas”.

Sin embargo, nada parece indicar que entre ambos vaya a reinar la paz. Albert siguió en sus trece, diciendo todo lo que pensaba sobre la interprete de “Que se busquen a otra”. Al terminar, Isabel fue bastante más diplomática: “No podría decir nunca que eres una mala persona. No lo eres y ni lo pienso”. ¿Podrá el tiempo limar asperezas entre ellos?