Isabel Pantoja, fichaje estrella de 'Supervivientes', ha acudido a un centro médico de Madrid para recibir las vacunas necesarias para su viaje a Honduras

Isabel Pantoja continúa los preparativos para su mayor aventura televisiva hasta la fecha. La tonadillera se ha convertido en el fichaje estrella de ‘Supervivientes’, probablemente, la mayor incorporación hasta la fecha del programa. Así se lo comunicó Isabel ayer a su hijo Kiko Rivera en su vista a la casa de ‘GH Dúo’. “Ojú, que mal lo vas a pasar”, dijo sorprendido su hijo. Esta misma mañana, Isabel Pantoja ha pasado su reconocimiento médico y, posteriormente, ha acudido a realizar las vacunas necesarias para su viaje a Honduras. ¡No te pierdas las imágenes de sus preparativos como concursante oficial!

Las inyecciones de vacunas son necesarias para la seguridad física e integridad de los concursantes, que también pasan diferentes pruebas médicas para conocer si son aptos para el concurso. Hambre extrema, condiciones poco favorables, la intemperie y los mosquitos son los principales problemas a los que se enfrentará Isabel Pantoja. "España no sabe lo que me gusta pescar", aseguró la tonadillera a la audiencia. De momento, Isabel Pantoja se encontrará con Omar Montes, Colate-Nágera, Dakota, Mónica Hoyos, Carlos Lozano y Oto Vans. Su relación con Omar Montes, ex novio de su hija Isa, genera gran expectación a la audiencia del programa. En pocas semanas, comienza 'Supervivientes'.