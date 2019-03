El hijo de Edmundo Arrocet vuelve a la carga: “es un encantador de serpientes”

Edmundo Arrocet vuelve a recibir el ataque de Alexis, su hijo. El novio de María Teresa Campos ya ha respondido a su hijo en varias ocasiones

Edmundo Arrocet vuelve a estar en la primera plana por las declaraciones de su hijo Alexis. El cómico, pareja de María Teresa Campos, ha admitido en diversas ocasiones que él no crió a Alexis: “él tuvo otro papá”. El hijo de Edmundo ha aparecido en los medios durante la semana asegurando que pasaba por un mal momento económico debido al abandono de su padre y a tener okupas en su vivienda. “He llegado a la conclusión de que soy el error de su vida, no le he pedido dinero”, ha aclarado Alexis según su versión en ‘Viva la Vida’.

Además, Alexis ha advertido de su siguiente paso “al final tendrá que tomar medidas legales”. Para él, Edmundo Arrocet nunca ha hecho nunca nada por acercarse: “he sido yo el que siempre le ha intentado llegar a él”. “Él es un encantador de serpientes“, ha terminado diciendo Alexis, muy duro con el que es su padre biológico. Alexis y Edmundo se reencontraron hace 2 años, pese a haber pasado toda la vida separados. “Cuando cuente mi vida van a flipar”, ha sido la última advertencia.

Edmundo se ha mostrado más conciliador

Hace unas semanas, Edmundo ya tuvo que responder ante la prensa debido a los rumores de una posible extorsión por parte de su hijo. Ahí, Arrocet aseguró que siempre iba a perdonarlo "por supuesto". Aún sí, dejó bien claro que no entendía la actitud de Alexis de cara a los medios y su posición mediática.