View this post on Instagram

Ayer superamos con éxito uno de los momentos más duros de tu vida hasta ahora. Te admiro por tu valentía, positividad y ese inmenso corazón que tienes. Por todos los momentos, duros, sencillos, bonitos y feos, pero siempre de tu mano. ❤️🦶🏽🐶💦🤷🏽‍♀️❤️ #loveistheanswer