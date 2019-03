La guerra en la familia Matamoros no cesa: Diego arremete contra Kiko

Ni la ruptura entre Kiko Matamoros y Makoke parece haber calmado las aguas con Diego, su hijo, que hoy se sienta en 'Sábado Deluxe' para cargar contra su padre

Si hay una familia que ha protagoniza más escándalos en el último año ha sido la Matamoros. Hace menos de ocho meses, Diego Matamoros se casaba con Estela Grande, a la ceremonia acudía su padre, Kiko, y parecía que por fin la paz llegaba entre los dos. Menos de una semana duró la felicidad, Diego acusó a su padre de haber vendido su participación en la boda y el resto es de sobra conocido. Insultos, amenazas, acusaciones… De todo se han echado en cara Diego Matamoros y Kiko. Sin embargo, la ruptura con Makoke, que su hijo señalaba como el mayor impedimento de la relación, no ha solucionado nada entre hijo y padre. Hoy Kiko verá a Diego sentándose en ‘Sábado Deluxe’ para ajustar cuentas.

Diego asegura que su padre ha sido un juguete en manos de Makoke. Incluso, en sus intervenciones en ‘Sálvame’, Kiko ha afirmado que Diego sí decía la verdad cuando acusaba a su ex mujer de un trato diferente entre Javier Tudela, Anita Matamoros y los hijos del colaborador con Marian Flores. Para Diego, que dice sentir preocupación por su padre a pesar de sus ataques, Kiko debería darse cuenta: “ha ganado Makoke y mi padre nos ha echado de su vida”.

Parece que la reconciliación no va a llegar entre padre e hijo. Mientras tanto, Kiko Matamoros guarda una gran relación con Laura, su hija y única apoyo familiar. Desde su guerra con Makoke, el colaborador acusa a su ex de haber puesto piedras con su hija, Anita. La influencer, ajena publicamente al debate, continua sus estudios en Milán. Hoy Diego amenaza con tormenta, una más en el clan Matamoros, donde no se recuerda el buen tiempo.