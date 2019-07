El ex de Paulina Rubio ha acusado a la tonadillera de tener pactado todo su concurso. Jordi González lo ha desmentido tajantemente.

Parece otro. Colate ha vuelto de la isla con la escopeta cargada. El concursante acudió a ‘Conexión Honduras’ para hablar sobre su paso por el reality y no ha dejado títere con cabeza. El ex de Paulina ha hablado de todos sus compañeros y fue especialmente crítico con Isabel Pantoja. Hacia ella hizo una grave acusación que la deja en mal lugar y más aun, si cabe, a ‘Supervivientes 2019’.

Colate ha intentado defenderse de las acusaciones de algunos colaboradores como Cristina Tárrega o Lydia Lozano, que lo han tachado de “déspota” y de “querer transformar el programa en un cuartel general”. El madrileño se defendió como pudo hasta que pasó directamente al ataque: “Yo fui a ‘Supervivientes’ a concursar y sin privilegios. No como Isabel Pantoja que nos dijo que ella había pactado 4 semanas y que después se iba”. El plató enmudeció literalmente. No es ninguna novedad que tanto la contratación como el paso de la cantante por el reality han estado durante todos estos meses en entredicho y bajo sospecha. Muchos han sido los que han sostenido que Isabel se le ha tratado de forma distinta y tenía ciertos privilegios. Acusar su participación de mero amaño fue solo un paso más allá que ha levantado muchas ampollas.

Jordi: «Todo lo que se está diciendo sobre el contrato de Isabel Pantoja y que tenía la vuelta pactada es mentira» https://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras11 pic.twitter.com/gcEBKVItFz — Supervivientes (@Supervivientes) 7 de julho de 2019

Jordi González no quiso pasar por alto las graves palabras del hermano de Samantha Vallejo-Nágera y raudo y veloz se apresuró a desmentirlo en directo: “Estoy harto de leer tonterías en la prensa que sí Vasile, que sí manipulamos… El que esté seguro de eso que nos demande. Es totalmente falso que Isabel Pantoja o cualquier otro concursante haya pactado la duración de su estancia en el concurso”. El presentador se mostró muy molesto por las palabras de Colate que no hacen más que poner bajo sospecha la imparcialidad y transparencia del programa.

Isabel Pantoja, alvo de todos sus ataques

La artista y el ex publicista empezaron con buen pie en el concurso pero poco a poco se fueron alejando. Colate hizo un retrato duro de la folclórica: “Es muy manipuladora y tiene muy mala uva”. Los colaboradores, a su vez, le echaron en cara que se aprovechara al principio del tirón de Pantoja para ganar adeptos: “El primer sorprendido fui yo. Imaginate mi cara cuando me vi con ella en un colchón a solas y bajo las estrellas. Pero si el 84% de la audiencia lo quiso, yo no podía hacer nada”.

Violeta estalla contra Fabio

Tampoco tuvo una buena noche Violeta. La concursante echa de menos que Fabio hable más de ella y cuando lo hace es para dejar dudas en el aire. El argentino le comentaba a sus compañeros que estaba rayado al no saber lo que está sucediendo fuera: “A veces pienso que Violeta puede haber vuelto con su ex. Yo que se. Me rayo”. La joven, que ha estado toda la noche con los nervios a flor de piel, se derrumbó durante varios momentos. Principalmente gracias a los ataques del nuevo colaborador estrella, el polemista italiano, Cristiano Malgioglio. El compositor aprovechó su buen castellano para sembrar dudas: “Mi sobrina dice que Fabio tiene una novia en Italia que no eres tu”. Violeta se derrumbó y ya no pudo contener las lágrimas.