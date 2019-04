El ex marido de Karina, cuarto finalista del reality, ha pasado por el plató sin pena ni gloria. Tras ser recibido por su hija y Jordi González, el concursante vio como se le ninguneaba. El presentador dio paso a Alejandro Albalá, segundo expulsado de la noche, prescindiendo de hacerle la entrevista al peluquero.

Invisible. Como si no existiera. Esa fue la reacción de la dirección de GH DÚO ante la expulsión de Juan Miguel. El concurso entró en la noche del miércoles en la gran recta final. El ex marido de Karina fue el primer expulsado de la noche. Un cuarto puesto que le ha sabido a poco. Y no es para menos. Tras saborear las mieles del éxito y llegar a la primera fase de la final “dual”, vio como todo se desvanecía, siendo el menos votado por el público. Sin embargo, ese no era el mayor disgusto que le deparaba la noche.

La puerta de ‘GH DÚO’ se abre para recibir al cuarto finalista… ¡Juan Miguel! #GHDÚOFinal1 pic.twitter.com/RaFmHQ4Cbo — Gran Hermano (@ghoficial) April 10, 2019

Si bien hubo desde el principio de la noche un cierto aire de fiesta, este siempre le fue esquivo a Juan Miguel. Al conocerse que era el primer expulsado de la noche, se anunció su llegada a plató, como suele pasar con todos los concursantes. Aunque se sabía que habría un expulsado más, el peluquero se esperaba un recibimiento a su altura. No en vano, logró colarse en la final. Nada de eso sucedió. A su llegada al plató, fue recibido por su hija y por Jordi González, que tras unas breves palabras de cortesía, le invitó a sentarse en el sofá junto a los demás ex concursantes. Se le vio apagado. Ni entrevista, ni repaso por sus mejores momentos. Apenas un pequeño vídeo a modo de resumen.

Juan Miguel lo tiene claro. ¡Esta noche se va de fiesta! #GHDÚOFinal1 pic.twitter.com/Tizw3urdFh — Gran Hermano (@ghoficial) April 10, 2019

Tras él llegó el que fue uno de los grandes protagonistas de la noche: Alejandro Albalá. A medida que avanzaba el concurso, el ex de Isa Pantoja fue ganando adeptos hasta llegar a la final. Tercer finalista, gozó de un trato muy distinto por parte del programa. A Alejandro se le dio su lugar y se le hizo una extensa entrevista, en la que acaparó todo el protagonismo.

María Jesús y Kiko Rivera se disputarán el maletín

María Jesús: “Yo creo que Kiko es una persona maravillosa. Sus ojos me transmiten bondad” #GHDÚOFinal1 pic.twitter.com/4MKCrdRtuU — Gran Hermano (@ghoficial) April 10, 2019

La final de esta noche, jueves, será cosa de dos. María Jesús Ruiz y Kiko Rivera se disputarán el maletín de los 100 mil euros. Un auténtico duelo de gigantes. Ambos destacaron desde el principio del concurso. Aunque tuvieron sus más y sus menos, al conocer que se batirían por el premio final, ambos reconocieron los méritos del contrario. La suerte está echada. En apenas unas horas se sabrá quien es el gran vencedor.