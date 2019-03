El gran cambio de Kiko Rivera tras la muerte de Paquirri

El Dj se ha ido abriendo poco a poco en GH DÚO. A lo largo del concurso, Kiko ha contado hechos y vivencias desconocidas así como detalles de la vida de sus progenitores. Siempre hermético en relación a su padre, ha hablado más que nunca de él en este concurso.

GH DÚO se ha convertido en el mejor reality de Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja se ha abierto en canal durante el concurso, contando detalles de su vida hasta ahora desconocidos. Junto a su mujer, Irene Rosales, se ha transformado en uno de los grandes protagonistas de la edición. Su vida, aparentemente conocida por todos desde que nació, está llena de episodios únicos, que por fin se ha decidido a compartir.

Kiko, que desde su mayoría de edad es un asiduo de los programas de televisión, siempre se ha mostrado esquivo a hablar de según que cosas. Uno de los temas que ha evitado hablar durante estos años ha sido de su padre, Francisco Rivera “Paquirri”. El torero murió cuando Kiko era apenas un recién nacido, pero gracias a su madre, la tonadillera Isabel Pantoja, el matador ha estado muy presente en la vida de su hijo. Así al menos lo ha demostrado durante el reality. Han sido varias veces las que el Dj ha mencionado a su padre. Un recuerdo que vive muy presente en él.

Kiko: “Cuando mi padre se murió, al día siguiente se me cambiaron los ojos de color” #GHDÚODBT11 pic.twitter.com/wo1UUeHX0n — Gran Hermano (@ghoficial) March 24, 2019

En la noche del domingo, Kiko, completamente recuperado de su ataque de Gota, ha vuelto a hablar de su padre. Hace escasas semanas, compartió con sus compañeros un fenómeno “paranormal” que mucho tenía que ver con el torero. El artista contó como su hermana Isa decía ver a su padre vagueando por Cantora. En la noche de ayer la historia fue bien distinta pero el protagonista siguió siendo el mismo. Rivera vino a decir que nació con los ojos azules pero que un día después de la muerte de su padre, estos se convirtieron en marrones, color que mantiene hasta hoy. Un sorprendente suceso que dejó a más de uno perplejo dentro de la casa. Aunque es un hecho que sucede a muchos bebés, sorprende la coincidencia de las fechas. Al contar este nuevo suceso de su vida, Kiko demuestra que tiene a su padre más presente que nunca.

Nagore y Carolina, cara a cara

Otro de los platos fuertes de la noche fue el reencuentro entre Nagore Robles y Carolina Sobe. Muy amigas en el pasado, se enfrentaron a cara de perro durante el debate. La vasca fue bastante clara: “Cuando hablaste de mi en la curva de la vida lo vi bastante honesto. De hecho, es lo más honesto que has hecho en todo el concurso”. Sin embargo, no todo fueron buenas palabras: “A día de hoy sigo sin entender porque lo hiciste. Como pudiste traicionarme, decir lo que dijiste de mi familia… No lo entiendo”.

Nagore y Carolina vuelven a verse las caras tras los secretos revelados en la curva de la vida ¿Qué te está pareciendo? #GHDÚODBT11 pic.twitter.com/UhmzGwqmH8 — Gran Hermano (@ghoficial) March 25, 2019

Carolina intentó defenderse sin demasiado éxito. La tertuliana alegó la interferencia de terceras personas que malmetieron en su relación com Nagore, pero esta no le creyó: “Nada de lo que cuentas justifica lo que hiciste”. Más tarde, y para zanjar el tema, ambas se comprometieron a no ir a otros programas, previo pago, a contar los entresijos de su frustrada amistad.