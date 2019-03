La gran bronca con alegato feminista de Jorge Javier Vázquez a Alejandro Albalá

El presentador ha reprochado al joven su comportamiento machista hacia Sofía. Alejandro se hundió completamente y estuvo tentado en abandonar GH DÚO.

Noche de máxima tensión en GH DÚO. La casa vive a una velocidad distinta del resto del mundo, lo que hace con que sucedan muchas cosas en un corto espacio de tiempo. La de este martes no fue la mejor para Alejandro Albalá. Unos vídeos en los que se le veía un comportamiento de tintes machistas hacia Sofía ha levantado la ira de gran parte de la audiencia pero, principalmente, de Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier, a Alejandro: “Hay gente joven que os ve. Tienes 20 años. Si yo fuera padre y tuviera una hija que tuviera un novio como tú lo primero que le diría sería ‘déjalo'” #GHDÚOLímite9 pic.twitter.com/sSYEYbgxOj — Gran Hermano (@ghoficial) March 12, 2019

Alejandro lleva unos días que no se encuentra. La vuelta de Sofía le ha descolocado y al de Santander se le nota un comportamiento errático del que no sabe salir. Últimamente, al ex de Isa Pantoja se le notan mucho los cambios de humor motivados muchas veces por los celos. Dos fueron los vídeos que llevaron al de Badalona a plantar cara a Alejandro. En el primero se veía como Sofía Suescun y Kiko Rivera hacían juntos la compra. Esa proximidad molestó y mucho a Alejandro, que así se lo hizo saber a a la navarra.

El segundo vídeo es más grave si cabe. En él se aprecia como Alejandro está en el jacuzzi e anima a su ex novia a que se una. Al ver como se le trasparenta su ropa interior en el agua se lo reprocha. Jorge Javier no se contuvo y le cantó “las 40” a Albalá: “ese comportamiento es inadmisible en alguien de tu edad, Alejandro, Tienes poco más de 20 años”.

Alejandro: “Es la primera vez que me ocurre y no puede volverse a dar” #GHDÚOLímite9 pic.twitter.com/zkoxrRZ0bC — Gran Hermano (@ghoficial) March 12, 2019

A medida que iba viendo el vídeo, Alejandro se iba hundiendo más y más. Las palabras del presentador iban subiendo de tono: “Cuando he visto las imágenes me he acordado de una película terrible, ‘Te doy mis ojos’. Deberías verla. Hay muchísimas maneras de ver ‘GH Dúo’, muchísimas. Siempre digo que viendo este programa se puede llegar a aprender muchísimo. Se puede aprender a no ser como esta persona que estamos viendo”. Mientras el concursante se disculpaba, Jorge Javier seguía con su alegato feminista: “Es totalmente inadmisible que intentes controlar de esa manera la vida de una persona que no te pertenece”.

Alejandro terminó por romperse. Todo era llanto y pedidos de disculpas: “Yo no soy así. Pido disculpas a Sofía y a todos los que les ha podido molestar mi comportamiento. Estoy avergonzado”. En un momento dado, incluso se planteó abandonar el reality, tal era la presión que sentía. Finalmente no dio un paso al frente y aguantó como pudo una de las mayores broncas en lo que llevamos de edición.

La dramática vida de Carolina Sobe

Detrás del aparente buen humor de Carolina Sobe se esconde un auténtico drama. La tertuliana ha tenido una vida muy difícil que ha querido compartir con la audiencia en su curva de la vida.

Carolina: “De los 7 a los 15 estuve en un internado donde no lo pasé bien” #GHDÚOLímite9 pic.twitter.com/fD7NrXmgSc — Gran Hermano (@ghoficial) March 13, 2019

Carolina empezó por contar como a los 7 años de edad su padre le manda a un internado, donde conoció a una tutora que le hizo la vida imposible: “Con la gente del pueblo muy bien pero en el cole lo pasé muy mal. Había una persona que me hacía la vida imposible y llegué incluso a pensar en el suicidio”. Su testimonio empezó fuerte y desgarrador. Los años fueron pasando. La relación con su padre se fue fortaleciendo, no lo mismo con su madre, con quien ha tenido menos trato.

Carolina: “Ahora todo lo que tengo se lo puedo dar a Grace” #GHDÚOLímite9 pic.twitter.com/gLxBPNO8wC — Gran Hermano (@ghoficial) March 13, 2019

Ya en la treintena conoce al que es el padre de su hija, Grace. La relación acaba muy mal en el mismo momento en el que muere su progenitor. Para hacer frente a la gran deuda que contrajo con su ex, entra en Gran Hermano. Tras su salida, su vida sigue llena de altibajos, llegando a estar al borde de la indigencia y del desahucio: “Carlota Corredera me salvó la vida. Me sentó en un Deluxe y a partir de entonces remonté”. Una vida marcada por las dificultades. Es ahora, tal y como reconoció, cuando empieza a ver la luz al final del túnel.