Gonzalo Caballero reaparece en las redes sociales tras su grave cornada

POR MADRID, MI VIDA ENTERA … Los olés de ayer dejarán una cicatriz en mi mucho más profunda que la de la cornada. Pude expresar aquello que siento en cada muletazo. Sentí tan cerca el triunfo que merecía la pena arriesgarlo todo. No pararé hasta conseguir esa Puerta Grande. Gracias por tantos y tantos mensajes de cariño y apoyo