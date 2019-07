Gloria Trevi hace de tripas corazón y habla sobre su estancia en la cárcel

La cantante mexicana Gloria Trevi se encuentra viviendo el Orgullo LGTBI y ha acudido a 'Viva la Vida', donde se ha mojado sobre su pasado en la cárcel

Gloria Trevi vivió uno de las historias más complicadas de la historia de la música. La cantante mexicana fue acusada de tráfico de niños y pasó cuatro años ocho meses y ocho días en la la cárcel. Finalmente, el juicio definitivo la declaró inocente de todos los cargos, pero todo había cambiado para la diva mexicana. En ‘Viva la Vida’, y con motivo del Orgullo LGTBI, Gloria Trevi se ha atrevido a hablar de su momento más difícil: «estoy muy bien, gracias a Dios, con una familia maravillosa, con un grupo de amigos, un equipo de trabajo… Unos fans que son mis ángeles».

«Me emocionó mucho el regresar a trabajar, aunque salí como una persona inocente, cuando hablan mal de una persona... Es como tirar confeti desde el campanario de una iglesia, nunca puedes recoger todo», ha explicado Gloria Trevi, que ha acudido al Orgullo de Madrid 2019 como una de las estrellas de la fiesta.

«Empecé a trabajar desde cero, no, desde menos 2000. La comunidad gay, al haber sido tan discriminada, me apoyaron. Empecé en discotecas chiquitas y me ayudaron a pagar los primeros años y pasos para reconstruir mi vida y mi carrera. Ellos son los que me han apoyado», ha declarado Gloria Trevi sobre su importancia en la lucha por los derechos LGTBI, donde es todo un icono.

«Cada vez que me presento en un concierto, con todas las clases sociales, colores, creencias… Todos, me siento muy agradecida», ha añadido la mexicana, que volvió a reencontrarse con la música y retomar su carrera tras caer hasta lo más hondo. Ahora, a sus 51 años, Gloria Trevi sigue repartiendo sonrisas, consciente de que lo peor ya paso. Todo un icono del movimiento LGTBI que ha vivido un fin de semana de sueños en Madrid. | [LEER MÁS: Las imágenes del bautizo de Archie, hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry]