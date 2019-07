La ruptura de Kiko Jiménez y Gloria Camila cayó hace unos días como un jarro de agua fría sobre la audiencia de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. A pesar de que los rumores apuntaban a que había sido el colaborador quien había sido infiel a la hija de Ortega Cano con Sofía Suescun, él mismo lo negó rotundamente y se aventuró a dar dos nombres que dejaron boquiabierto a todo el mundo: Manu Lombardo y Albert Barranco. Mientras el primero tan solo se ha limitado a negarlo, el último lo ha confirmado este miércoles frente a las cámaras de ‘Mujeres, hombres y viceversa’. El extronista ha acudido cuando Kiko estaba fuera de plató y ha sido cuando ha confesado las palabras más temidas por el jienense: «Nos liamos». Una confirmación que han provocado que Kiko se derrumbe.

Tras revelar que entre él y Gloria Camila tuvieron un affaire, el catalán ha dado detalles de la noche que ambos compartieron en Barcelona y lo ha hecho después de que Sofía dejara claro que ella no ha tenido nada con Kiko durante su relación con Gloria. «Estaba en Barcelona y recibo un mensaje de Whatsapp. Me dijo que era ella y que iba por trabajo y que si quería que nos viéramos…le dije que vale, que no tenía ningún inconveniente. Estuvimos cenando en un restaurante y no me habló de Kiko. Me dice de tomar algo con unos amigos suyos y fuimos a un pub a tomar algo y cuando lo cerraron dijeron de tomar algo en otro sitio. Nos liamos», ha explicado Albert. Eso sí, no ha querido puntualizar en qué momento se besaron ni qué sucedió después de separarse del resto de amigos.

«Lo negué por ella porque al final ella me dijo que no lo contara. Por defenderla no conté nada, no quería que la chavala lo pasará mal», ha dicho Barranco después de negarlo meses atrás. Sin embargo, no sería la única razón por la que habría frenado los rumores, pues según él Ortega Cano le habría amenazado a través de terceros de denunciarle si hablaba de ella. Una versión que cuadraba con las sospechas de Kiko y que han provocado que se rompiera: «Me dijo que coincidisteis por casualidad. Yo lo intuía y no me he equivocado. Después de eso nunca lo he tratado con él este tema». Instante en el que Kiko ha lanzado varias preguntas al aire mientras trataba de hablar con un hilo de voz: «¿Qué te crees que no me da pena y que para mí es fácil? Dijeron cosas muy fuertes, ¿y que te crees que mi familia no le ve? Soy muy elegante, pero tengo mi carácter».