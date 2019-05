View this post on Instagram

Sois muchos los que me habéis acompañado en este camino, los que os habéis preocupado por nosotros… por todo ese amor recibido quiero compartir con vosotros que ayer mi padre subió a formar parte de todas esas estrellas que nos iluminan y nos protegen desde el cielo… seguro papá que ahora estás en un lugar maravilloso, rodeado de paz… por aquí te echamos mucho de menos… duele, duele inmensamante… encontraré consuelo recordándote, pensándote, sintiéndote y cantándote desde aquí… (sé que te encantaba)… Te quiero desde lo más hondo de mi ser, jamás te irás de mi.