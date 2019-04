No es un buen momento para José María Gil Silgado. Ni su salud ni tampoco su vida parece que están en el mejor momento, hecho que se refleja en que hace tan solo unos días se hiciera público el desvanecimiento por el que habían llevado a ingresarlo. Sin embargo, su situación parece complicarse cada hora que pasa y así lo demuestra la información que Gema López ha revelado este mismo lunes a última hora en ‘Sálvame diario’. “Le condenan a cinco meses de cárcel por abandono de familia. Tendrá que indemnizar a su exmujer, Pilar de la Rosa y a su hijo“, ha comentado la periodista y colaboradora.

Tras tiempo batallando, por fin, esta historia parece resolverse. “Tras la firma del divorcio en el año 2013 se llegó al acuerdo de que debería pagar Gil Silgado una pensión a su hijo y a su ex. A su hija Anabel Gil no porque ya trabajaba. Pero esta pensión no la ha dado prácticamente ni un mes”, ha dicho Gema López.

Ahora y años después de que tuviera lugar su separación, el empresario debe pagar una gran indemnización. "22.000 euros más intereses a su hijo y 30.000 euros más intereses a la madre", ha dicho la colaboradora. Unas altas cifras que se desconoce si puede abonar José María Gil Silgado y que quién sabe si le terminará prestando la propia María Jesús Ruiz. La modelo ha llegado hasta el final del concurso y quizás se convierta en la ganadora de 'GH DÚO', cuyo bote está fijado en 100.000 euros.