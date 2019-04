Aunque está previsto que los focos y cámaras de Guadalix de la Sierra se apaguen este jueves 11 de abril -día de la final de GH Dúo-, tan solo lo harán por unas horas. Tal y como se ha anunciado, algunos de los colaboradores de ‘Sálvame’ se encerrarán un día después durante un fin de semana bajo el mismo techo, siendo el reality puente entre la última edición de ‘Gran hermano’ y la nueva de ‘Supervivientes’. Una vuelta de tuerca al formato que promete dar mucho de qué hablar, pero al que no todos han accedido. A pesar de los altos cachés que supuestamente se había fijado para los concursantes, ‘Sálvame Okupa’ no está en los planes de todos los compañeros del programa. Ni mucho menos y así lo ha podido saber Look en exclusiva.

A pesar de que no se había confirmado casting definitivo, es cierto que eran muchos los nombres que sonaban con fuerza. Entre ellos Mila Ximénez, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Gustavo González o Terelu Campos. Y en esta lista precisamente se encuentra el nombre de la última persona que se ha negado a concursar en esta fugaz convivencia y esta no es otra que Terelu. La hija de María Teresa Campos ha comunicado su negativa, hecho que sorprende después de que ella misma dijera públicamente que estaría encantada de formar parte de ello y de, además, haber hecho un reality de su propia vida.

Fue hace tan solo unos meses cuando junto a en la pequeña pantalla Terelu mostraba su día a día en ‘Las Campos’ junto a Carmen Borrego y su progenitora, algo que ahora quiere evitar, aunque sea durante un plazo más que limitado: 96 horas. Sin embargo, la colaboradora no está dispuesta a meterse entre cuatro paredes y mucho menos a que cada uno de sus movimientos sean grabados sin descanso.

Días después de que su hermana Carmen Borrego abandonara ‘Sálvame’, Terelu prefiere estar tranquila y comentar todo lo que suceda en ‘Sálvame Okupa’ con distancia. A su nombre se suma el de otros colaboradores que también se han negado a concursar, como es el caso de Gema López, Kiko Hernández, María Patiño o Belén Esteban, quienes quizá se conviertan en protagonistas, aunque sea de otro modo y por otro motivo bien distinto.

Este lunes a última hora se desvelaba que se grabará 24 horas al día y que otra de las concursantes que también parece negarse a entrar en el concurso es Mila Ximénez. Al menos así lo confesaba ella misma antes de que termina ‘Sálvame’.