Apenas 24 horas después de someterse a una cirugía de aumento de pecho, Candela Acevedo se ha sincerado sobre cómo se encuentra tras la intervención. Tras su paso por la casa de GH DÚO y su tumultuosa relación con Antonio Tejado, Candela ha decidido dar un giro importante a su imagen. Lo que no ha cambiado ha sido su opinión sobre la familia de Tejado, por lo que ha echado más leña al fuego en el amargo cruce de acusaciones que mantiene con la madre de su ex. Dale al play y no pierdas detalle de sus declaraciones.