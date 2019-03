El gesto de Lucía Rivera hacia su padre, Cayetano

Lucía Rivera ha querido tener un detalle con su padre, Cayetano Rivera, mientras se saca el carnet de conducir, como le pedía el torero

Lucía Rivera ha sido noticia en las últimas semanas por su supuesta relación sentimental con el piloto de motociclismo Marc Márquez. Ahora, mientras se está sacando el carnet de conducir, la hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero ha querido tener un divertido gesto con el torero: “y bueno, aprovecho, papá, que lo estoy sacando, que me decías también que dentro de mucho”. Unas palabras entre risas compartidas con sus seguidores. “Pues mira, me lo estoy sacando”, sentenciaba la modelo con una divertida anécdota. “Estamos con las prácticas, ahora estamos parados pero me apetecía hablaros desde aquí, voy avanzando y eso, tengo una cara de dormida… Pero estoy despierta“, explicaba sobre cómo iba su aprendizaje de conducción.

El propio torero se ha pronunciado sobre el supuesto romance que mantienen Lucía y Marc Márquez en declaraciones para Europa Press, donde aseguraba que se sentía contento si su hija está feliz. "Tampoco es ninguna noticia. Hay cosas que van, cosas que vienen. Tengo 20 años, voy a ir conociendo a gente", comentaba con naturalidad la hija de Blanca Romero: "tampoco os oculto nada. Yo soy feliz y voy a seguir siendo feliz". Actualmente, la joven está centrada en su carrera como modelo, que la ha llevado a vivir temporalmente en Francia.