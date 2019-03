View this post on Instagram

Irene ha cumplido su objetivo, que era estar el máximo tiempo posible dentro de la Casa. Y como todo juego tiene su ganador, ella estaría encantada de serlo en GHDÚO. ✍️Escrito por @irenerova24✍️ “Muy buenas familia. Un día más en la Casa de Gran Hermano y con la suerte de haber llegado a la final, este es mi número por si queréis que yo sea la ganadora de esta edición de GH DÚO: 905855053. No tengo que convenceros de nada, ustedes sois los que realmente habéis visto todo desde un principio, cada uno hemos entrado aquí con un objetivo y yo el mío lo tengo más que cumplido: ir sumando las máximas semanas posibles. Así que ya el estar en la final es un regalo, pero como en todo juego, concurso o llamadlo como queráis, tiene que haber un ganador y yo estaría encantada de ser la ganadora de éste. He sido yo en todo momento, he disfrutado cada día, momento y aventura que han ido pasando y me llevo conmigo el conocer a tantos compañeros buenos. Desde aquí quiero mandar un besazo enorme a todos ellos porque, como ya he dicho en el confe, el estar aquí nos lo merecíamos todos, todos hemos vivido esta experiencia de una manera u otra y ya eso te hace ganador. Ayer ya os comenté que el yo poder dar el paso de entrar aquí es gracias a mi familia y no me cansaré de darle las gracias, porque llevan ayudándome desde hace mucho y ya con este empujón para poder solucionar los problemas que hemos tenido en casa, no tengo palabras para darles de nuevo las gracias. Así que si gano, es por ustedes. También tengo que deciros que para mí el máximo merecedor de este concurso es mi marido, es una persona con un corazón enorme, ha evolucionado mucho y ha logrado tener confianza en sí mismo para saber que todo lo que quiera lo puede conseguir. Así que os animo a que llaméis a su número: 905855055. Para mí, él es el ganador. Princesas, os amo con locura y pasión."