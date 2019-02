Cristiano Ronaldo salió malparado en su regreso a Madrid y no encontró el consuelo de Georgina Rodríguez, que prefirió quedarse en Turín.

La vuelta de Cristiano Ronaldo a Madrid no pudo tener sabor más amargo para él. El futbolista buscaba reivindicarse y ser el protagonista indiscutible en el primer partido en la capital desde que salió del Real Madrid pero su regreso acabó convertido en pesadilla. Su equipo, la Juventus, perdió por 2-0 en el encuentro de Champions League contra el Atlético de Madrid. Como era de esperar, la afición la tomó contra él, provocándole durante todo el encuentro y sacándole de sus casillas.

La noche pudo ser algo mejor para Cristiano si hubiera llegado a tener el apoyo de Georgina Rodríguez a la conclusión del fatídico partido en el Wanda Metropolitano. Sin embargo, prefirió no viajar a España para acompañar a su chico y quedarse en Turín. La de Jaca subió una historia a Instagram para dejar claro que sus hijos y ella estaban apoyando al delantero desde su casa.

En su favor hay que decir que es lógico que haya decidido no viajar ya que al tratarse de un desplazamiento con la Juventus, Cristiano cuenta con un plan de viaje cerrado, organizado y del que no puede desmarcarse en absoluto. Por lo tanto, la inclusión de Georgina se antojaba complicada. Pero no por eso el futbolista no echó de menos a su media naranja.

Al contrario que esta vez, la española sí que viajó con el portugués hace poco menos de un mes a la capital para su cita con la Audiencia Provincial. Aquel día, Cristiano tuvo que reconocer ante el juez los cuatro delitos fiscales que se le imputan y la consiguiente sanción económica.